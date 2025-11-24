HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai

Tâm Quân

(NLĐO) – Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Lê Văn Hẳn và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Văn Út

Chiều 24-11, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Cụ thể, tại Quyết định số 2578/QĐ-TTg ngày 23-11-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Cổng TTĐTCP

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Trà Vinh cũ, như: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Càng Long; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí thư Thành ủy Trà Vinh.

Đến tháng 10-2020, ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và tháng 11-2020 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Từ ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Sau đó, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm văn học.

Tại Quyết định số 2531-QĐNS/TW ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ông Lê Văn Hẳn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tại Quyết định số 2576/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út.

Trước đó, ngày 18-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025–2030 và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Sau đó, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Đồng Nai, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021–2026.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Internet

Tại Quyết định số 2559/QĐ-TTg ngày 21-11-2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Út, sinh 1969; Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Long An cũ và tỉnh Tây Ninh mới, như: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Ngày 30-6-2025, ông Nguyễn Văn Út được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 10-10-2025, ông Nguyễn Văn Út được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.


