HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) – Ông Lê Văn Hẳn năm nay 55 tuổi, trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Út được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với số phiếu 100% - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hẳn (thứ 4 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu và bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỉ lệ phiếu tán thành là 100%.

Ông Lê Văn Hẳn năm nay 55 tuổi, quê quán xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông Lê Văn Hẳn có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Ông Lê Văn Hẳn từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Tháng 7-2025, ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sau khi sáp nhập 3 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.

Tin liên quan

Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM

Một người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng ở Tây Ninh, liền đổi thưởng trong đêm tại TP HCM

(NLĐO) - Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ghi nhận giải đặc biệt và giải an ủi vé số Đồng Tháp tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh - Nhật Bản đẩy mạnh kết nối, xúc tiến đầu tư

Ngày 16-11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Nhật Bản

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

(NLĐO) - Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

tỉnh Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Tỉnh Trà Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo