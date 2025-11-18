Chiều 18-11, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Út được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Lê Văn Hẳn (thứ 4 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã giới thiệu và bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỉ lệ phiếu tán thành là 100%.

Ông Lê Văn Hẳn năm nay 55 tuổi, quê quán xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông Lê Văn Hẳn có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Ông Lê Văn Hẳn từng trải qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Tháng 7-2025, ông Lê Văn Hẳn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long sau khi sáp nhập 3 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.