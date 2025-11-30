Sáng 30-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939); triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

Thủ tướng trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 61 tập thể, 84 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thành công và 50 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá về quá trình 8 năm thực hiện Đề án (2017-2025); biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc; đồng thời đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án trong thời gian tới với tinh thần cách mạng, tiến công hơn nữa, tầm nhìn chiến lược dài hạn, thích ứng với yêu cầu mới và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, khó khăn, trở ngại, phát huy mạnh mẽ truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, không chỉ là người giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình mà còn là những người tiên phong, kiến tạo những giá trị xã hội bền vững và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: "Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời"; "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng…, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng".

Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ

Thủ tướng cho biết, trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ, đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, tăng cường vai trò, sự đóng góp của phụ nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong mọi mặt đời sống, xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: Nhật Bắc

Tiếp nối khí thế cách mạng sôi nổi của các phong trào "3 đảm đang", "5 tốt" trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong"; "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

Trong đó "3 tiên phong" gồm: Tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; Tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; Tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

Đồng thời phụ nữ cần thực hiện "5 làm chủ" gồm: Làm chủ tri thức, kỹ năng; Làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; Làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; Làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp...