Thời sự Chính trị

TP HCM: Phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” lần thứ 3 năm 2025

Minh Châu

(NLĐO) - Ngày 4-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP HCM tổ chức Lễ phát động “Tháng cùng phụ nữ hành động” lần thứ 3 năm 2025

Tham dự có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Theo đó, lễ phát động là điểm khởi đầu của chuỗi hoạt động trong tháng 10 "Tháng cùng phụ nữ hành động". Các cấp Hội và hội viên, phụ nữ toàn thành phố sẽ đồng loạt ra quân hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" với 169 công trình xanh, công trình vườn hoa tại trường học, cộng đồng, gia đình,… góp phần xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp và gắn kết cộng đồng.

Phát động Tháng cùng phụ nữ hành động lần thứ 3 tại TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN TP HCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao công trình thành phố muôn sắc hoa đến xã Đất Đỏ.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết "Tháng cùng phụ nữ hành động" sẽ tập trung phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Cùng với đó, vận động nguồn lực chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, phụ nữ yếu thế, lao động nhập cư.

Ngoài ra, tổ chức các phong trào gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Xây dựng người phụ nữ TP HCM nghĩa tình, năng động, sáng tạo, đảm đang".

Phát động Tháng cùng phụ nữ hành động lần thứ 3 tại TP HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM cùng các đại biểu trồng cây thực hiện công trình thành phố muôn sắc hoa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM cho hay Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã ban hành Chỉ thị "Tháng cùng phụ nữ hành động", trong đó có nêu cao vai trò, trách nhiệm, chức năng và thẩm quyền cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo toàn diện để điều hành chính quyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội LHPN đảm đương được các công việc.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Lộc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đội ngũ trí thức và đồng bào các giới ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ luôn là trụ cột giữ mái ấm của gia đình.

Dịp này, Hội LHPN Thành phố phối hợp trao tặng 15 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên; trao tặng 22 sinh kế, 343 thẻ bảo hiểm y tế đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, cùng với các hoạt động an sinh xã hội khác với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Cùng ngày, đoàn Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Chính (SN 1937, ngụ xã Đất Đỏ) và Trần Thị Lưỡng (SN 1933, ngụ phường Bà Rịa).

Phát động Tháng cùng phụ nữ hành động lần thứ 3 tại TP HCM - Ảnh 3.

Đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính.

Đến nhà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính, ông Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát động Tháng cùng phụ nữ hành động lần thứ 3 tại TP HCM - Ảnh 4.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng.

Đoàn cũng đến nhà thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng. Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Lưỡng và khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM  luôn ghi nhớ, chăm lo và thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", xem đây là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với thế hệ đi trước.

Tin liên quan

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

(NLĐO) - Sau thành công của hai giải đầu tiên, Báo Phụ nữ TP HCM quyết định tổ chức Giải pickleball lần thứ 3 để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Mời làm việc vụ người phụ nữ rải “bột lạ” ở TP HCM

(NLĐO) - Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Xác định danh tính người đàn ông không đội mũ bảo hiểm còn húc xe, dọa đạp phụ nữ

(NLĐO)- Theo cảnh sát, anh Ng.Đ.T. là người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi húc vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục.

