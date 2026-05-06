HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tướng: Quyết đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tiến độ, kiên quyết đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong năm 2026.

Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đang nhận được kỳ vọng lớn từ người dân và doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Bắc

Theo yêu cầu của Quốc hội, dự án phải hoàn thành trong năm 2026, trong khi vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu vật liệu, biến động giá, vướng mắc thanh toán và các sai phạm trong quá trình triển khai.

Để tháo gỡ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7-5 nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Đồng thời, các tổ công tác tập trung xử lý các điểm nghẽn về tài chính, thanh toán và nguồn cung vật liệu.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu theo hợp đồng, phối hợp các địa phương đảm bảo nguồn cung.

Bộ Công an được yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế. Sớm có ý kiến về nhân sự chủ chốt của ACV theo đề nghị của Bộ Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại ACV theo quy định trước ngày 7-5.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, phải lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày, gắn trách nhiệm cụ thể và báo cáo định kỳ. Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị để bù tiến độ.

TPHCM và Đồng Nai được giao ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho dự án.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề: Kiện toàn lãnh đạo ACV và thanh toán cho nhà thầu sân bay Long Thành.

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

(NLĐO)- ACV đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành trong năm 2027.

Kiện toàn nhân sự tại ACV, bảo đảm tiến độ xây sân bay Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự tại ACV trước ngày 15-4; đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm trong triển khai dự án sân bay Long Thành

sân bay Long Thành Thủ tướng Lê Minh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo