Thủ tướng: Quyết đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

Kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đang nhận được kỳ vọng lớn từ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Bắc



Theo yêu cầu của Quốc hội, dự án phải hoàn thành trong năm 2026, trong khi vẫn đối mặt nhiều khó khăn như thiếu vật liệu, biến động giá, vướng mắc thanh toán và các sai phạm trong quá trình triển khai.

Để tháo gỡ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7-5 nhằm nâng cao hiệu quả điều hành. Đồng thời, các tổ công tác tập trung xử lý các điểm nghẽn về tài chính, thanh toán và nguồn cung vật liệu.

Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu theo hợp đồng, phối hợp các địa phương đảm bảo nguồn cung.

Bộ Công an được yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, đồng thời, có ý kiến hỗ trợ ACV trong việc thanh toán khối lượng đã thực hiện theo thực tế. Sớm có ý kiến về nhân sự chủ chốt của ACV theo đề nghị của Bộ Tài chính, làm cơ sở để Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt tại ACV theo quy định trước ngày 7-5.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3, phải lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày, gắn trách nhiệm cụ thể và báo cáo định kỳ. Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị để bù tiến độ.

TPHCM và Đồng Nai được giao ưu tiên bố trí nguồn vật liệu, hỗ trợ nhân lực cho dự án.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.