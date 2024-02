Thủ tướng: Rà soát tổ chức giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.