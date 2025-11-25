HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tỉnh của Nhật Bản dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt-Nhật

Tr.Đức

(NLĐO) - Nhân dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự diễn đàn

Sáng 25-11, tại tỉnh Quảng Ninh, nhân dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma; ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt và lãnh đạo địa phương Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Nhật Bản tại diễn đàn hợp tác địa phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự diễn đàn. Ảnh: VGP

Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại ông Yamamoto Ichita nhân dịp dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật tại tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có quy mô lớn đầu tiên về thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước, đã có gần 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp của 2 nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết tỉnh Quảng Ninh có nhiều dự án tiêu biểu cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản như Cầu Bãi Cháy; Đại học Hạ Long... và mong muốn tỉnh Gunma có các sáng kiến/dự án hợp tác cụ thể văn hóa - du lịch, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp tỉnh Gunma mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nhân dịp này, ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, đã gửi lời chia sẻ, thăm hỏi tới người dân Việt Nam bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và mong những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng của thiên tai sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ông Yamamoto Ichita cũng cho biết hiện có một số công ty về kính mắt của Nhật Bản mở 3 cửa hàng tại TP HCM, mong muốn có thêm dự án đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam thời gian tới.

Bày tỏ vinh dự là địa phương của Nhật Bản dự diễn đàn, Thống đốc tỉnh Gunma mong muốn có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác để hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam, từ đó thúc đẩy hợp tác phát triển tỉnh Gunma với các địa phương của Việt Nam. Ông Yamamoto Ichita nhấn mạnh rất chú trọng hợp tác địa phương, tỉnh Gunma tôn trọng tình nghĩa, chính nghĩa, duyên hợp tác, kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Gunma.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong tỉnh Gunma quan tâm thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khoa học công nghệ, chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với tỉnh Quảng Ninh; đồng thời quan tâm đến số lượng người Việt Nam tại Gunma, tạo điều kiện để họ giao lưu, làm ăn sinh sống tại nước sở tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Nhật Bản tại diễn đàn hợp tác địa phương - Ảnh 2.

Thủ tướng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ảnh: VGP

Tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao ông Takebe Tsutomu đã dành thời gian thăm Việt Nam, tham dự diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật lần thứ nhất tại tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cho biết đã gặp bà Thủ tướng Takaichi nhân dịp dự diễn đàn Cấp cao ASEAN (tháng 10-2025) và nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác địa phương, doanh nghiệp hai nước, tạo xung lực cho sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị với vai trò Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, ông Takebe Tsutomu đóng góp xây dựng Khoa tiếng Nhật ở trường Đại học Hạ Long để giao lưu văn hóa, kết nối văn hóa hai nước, đẩy mạnh phát triển.

Ông Takebe Tsutomu chia sẻ lễ hội Việt Nam tại Hokkaido đã tổ chức 3 lần, lễ hội Hokkaido tại TP Hạ Long đã tổ chức 1 lần... Bên cạnh đó cũng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực với Dự án xây dựng trường Đại học Việt - Nhật trong nhiều năm qua.

Thủ tướng mong ông Takebe Tsutomu thúc đẩy, chăm lo phát triển Đại học Việt - Nhật. Về Trường đại học Hạ Long, Thủ tướng mong muốn xây dựng khoa tiếng Nhật của đại học này trở thành nơi đào tạo tiếng Nhật tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á, đầu tư nâng cấp Trung tâm văn hóa Việt Nam - Nhật Bản ở Đại học Hạ Long để góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung với Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đồng ý có hiệp định ký giữa 2 Chính phủ về trường Đại học Việt - Nhật là trung tâm đào tạo tiêu biểu kiểu mẫu của Việt Nam hợp tác với nước ngoài; đề nghị trường thúc đẩy các nội dung đào tạo, đặc biệt là nội dung về bán dẫn, AI để trường trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, uy tín của Việt Nam.

Tại cuộc gặp lãnh đạo các tỉnh, phủ Yamanashi, Niigata, Tokushima, Osaka, Shimane, Hiroshima, Miyagi và Wakayama đã giới thiệu về địa phương và bày tỏ mong muốn hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Nhật Bản tại diễn đàn hợp tác địa phương - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo, đại diện các địa phương Nhật Bản tham dự diễn đàn. Ảnh: VGP

Cảm ơn các ý kiến, đề xuất chân thành, Thủ tướng đề nghị các địa phương của Nhật Bản tiếp tục cụ thể hóa các văn bản hợp tác ký kết, đưa vào triển khai thực chất, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Chủ động, tích cực tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn nhằm tăng cường hiểu biết giữa người dân hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân các địa phương. Tích cực vận động cho các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại các địa phương của Nhật Bản. Đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua kết nối các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản với các đối tác phía Việt Nam, thúc đẩy chương trình nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, lượng tử; Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Kansai…

thủ tướng phạm minh chính việt nam - nhật bản thúc đẩy hợp tác diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản
