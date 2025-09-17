HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Chiều ngày 17-9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Đào Ngọc Dung - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - Ảnh: Nhật Bắc

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông trong suốt thời gian qua.

Ông Đào Ngọc Dung được kết nạp Đảng ngày 31-12-1984, đã tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương (từ khóa X đến khóa XIII), được Đảng, Nhà nước giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng.

Trong gần 10 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ông Đào Ngọc Dung đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ chính sách với người có công với cách mạng…

Từ tháng 3-2025 đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo; nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo góp phần hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Nhấn mạnh thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội và chính sách xã hội, khẳng định bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; không hy sinh an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nêu rõ Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào - một trong những điểm tựa để phát triển đất nước nhanh và bền vững; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất và chú trọng triển khai các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt về y tế, giáo dục, trước mắt là phối hợp thực hiện khởi công 100 trường học nội trú, bán trú tại các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 8-2026...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng biết ơn sâu sắc tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí, đồng nghiệp luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong công việc. Khẳng định đã luôn nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông cho biết rất vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và cũng là dịp để nhìn lại chính mình, tiếp tục nỗ lực, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

