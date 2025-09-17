HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng Thường trực: Làm rõ vì sao còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

Chiều 17-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan về tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về số cán bộ đã nhận chế độ theo Nghị định 178 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã nhận tiền chi trả chế độ, chính sách.

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, Bộ trưởng cho biết có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực như nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai dành cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các địa phương như TP Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh...tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về số cán bộ đã nhận chế độ theo Nghị định 178 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp (TP Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt. Tỉ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau hơn 2 tháng (từ 1-7 đến 15-9) khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn lên tới 91%.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành, cơ quan đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tập hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng thời hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo giải quyết, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương sau sắp xếp. Đồng thời, sớm xử lý vấn đề xe ô tô công cho 296 xã trên cả nước đang có vướng mắc.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178. Nhấn mạnh Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cho địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý không để địa phương phản ánh 2 điều là không có tiền và không có hướng dẫn.

Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, được ban hành ngày 31-12-2024. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178.


phó thủ tướng thường trực Bộ Nội vụ chính quyền địa phương Phạm Thị Thanh Trà Nghị định 178
    Thông báo