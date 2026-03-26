Thời sự

Thủ tướng: Triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Thủ tướng: Triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng sáng ngày 26-3. Ảnh: VGP

Dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Tổ công tác an ninh năng lượng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp.

Theo các báo cáo, với các chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đến thời điểm này có thể thấy chúng ta cơ bản kiểm soát tốt tình hình, các biện pháp ứng phó được triển khai kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; nguồn cung dầu thô và xăng dầu trong nước cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường, các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Chính phủ rà soát lại các thông báo, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các văn bản, nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ liên quan thuế, phí với xăng dầu; các thành viên Chính phủ nhanh chóng cho ý kiến.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới; chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học theo Nghị quyết số 36/NQ-CP; phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các nước thời gian qua về nội dung này.

Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày và đúng quy định pháp luật; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật….

Các tập đoàn (Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex), Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các nguồn hàng, chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch sản xuất, dự phòng nguồn cung.

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ tình hình nào

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ tình hình nào

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận số 14 về bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết ngày 30-6-2026.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

(NLĐO) - Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu trong nước để đảm bảo dự trữ tối thiểu 90 ngày nhập khẩu.

