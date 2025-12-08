Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

Sáng 8-12, tại Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (tỉnh Tây Ninh) - Meun Chey (tỉnh Prey Veng).

Hai Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự lễ khai trương cặp cửa khẩu

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là cầu nối giao lưu, hữu nghị, hợp tác, của tinh thần láng giềng gần gũi và tình cảm gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Việc khai trương cửa khẩu mới đã mở ra cơ hội mới cho mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương

Đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan

Thời gian tới, để cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung vào "5 tăng cường".

Một là, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về quản lý biên giới, bảo đảm an ninh - trật tự, quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới (đánh bạc; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, chất cấm qua biên giới; lừa đảo, mua bán người…); định kỳ tổ chức tuần tra chung, kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phát sinh; thúc đẩy các mô hình giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Hai là, tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh để rút ngắn tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dòng lưu chuyển hàng hóa, con người minh bạch, hiệu quả.

Ba là, tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện kết nối cửa khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đầu tư phát triển logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới; nghiên cứu các chính sách ưu đãi để thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cửa khẩu mới.

Bốn là, tăng cường liên kết vùng và hợp tác địa phương, đặc biệt giữa tỉnh Tây Ninh và Prey Veng trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm năng cửa khẩu; thúc đẩy hợp tác y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; hỗ trợ nhân dân vùng biên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Năm là, tăng cường vai trò doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hai nước trong chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư; tuân thủ pháp luật sở tại, bảo đảm chất lượng hàng hóa, trách nhiệm xã hội; khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm nông nghiệp, chế biến, dịch vụ logistics. Tăng cường đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất khẩu tại mỗi nước.

Thủ tướng cho rằng việc khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hai nước sớm hoàn tất phân giới cắm mốc đối với 16% các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc. Đồng thời, nghiên cứu phát triển tiếp các cặp cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey sẽ trở thành một hình mẫu cửa khẩu quốc tế đi đầu trong chuyển đổi số, thông minh, văn minh, hiện đại, mang lại sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho người dân khu vực biên giới, góp phần đưa vùng biên giới Việt Nam - Campuchia thực sự trở thành "vành đai an ninh - nhịp cầu hữu nghị - động lực tăng trưởng - điểm tựa lòng dân" của hai nước và góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển nhanh, bền vững trong khu vực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại lễ khai trương

Chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cũng cho rằng việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu biên giới quốc tế này là minh chứng rõ nét cho thiện chí, sự thống nhất trong cách làm và quyết tâm hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, biên giới của giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và biên giới của sự phát triển, phục vụ cho cuộc sống của người dân.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu và các cơ sở hạ tầng đồng bộ khác hỗ trợ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và phúc lợi xã hội của người dân hai nước nói chung, hai địa phương nói riêng.

"Việc chính thức đưa vào hoạt động cặp cửa khẩu biên giới quốc tế ngày hôm nay là một thành tựu nữa có giá trị mang tính lịch sử về sự phát triển mối quan hệ và sự hợp tác giữa Campuchia - Việt Nam trên các lĩnh vực; với mong muốn biến khu vực biên giới trở thành khu vực của cơ hội cho người dân hai nước chúng ta" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu.

Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam nằm trên địa bàn xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Trong thời gian tới, những cửa khẩu biên giới quốc tế khác nữa sẽ được nâng cấp hoặc thành lập mới, cùng với các cơ sở hạ tầng đã và đang được xây dựng, nâng cấp sẽ phục vụ, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất và kết nối hợp tác, đầu tư, du lịch, dòng chảy hàng hóa, nông sản, đi lại của người dân.

Thủ tướng Hun Manet đề nghị các Bộ, cơ quan ban ngành liên quan, chính quyền tỉnh Prey Veng của Campuchia và chính quyền tỉnh Tây Ninh của Việt Nam tiếp tục làm việc với nhau một cách chặt chẽ, đề ra chiến lược phù hợp và có kế hoạch cụ thể để tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực có tiềm năng cao như nông nghiệp, nông - công nghiệp và công nghiệp chế biến dành cho xuất khẩu; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Dự án xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam đối diện với Cửa khẩu Meun Chey, tỉnh Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia, có tổng mức đầu tư 274 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư. Dự án gồm 5 hạng mục chính: Quốc môn; Trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường, sân nghi lễ; Trạm kiểm soát Biên phòng; Đường trục chính cửa khẩu và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy, chữa cháy). Tất cả các hạng mục được định hướng lựa chọn giải pháp thiết kế, hình thức kiến trúc, màu sắc, vật liệu chủ đạo các công trình xây dựng tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam đảm bảo tính trang nghiêm, mang tính biểu tượng, bản sắc quốc gia, dân tộc và hài hòa với cảnh quan, quy mô đầu tư xây dựng.



