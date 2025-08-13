Thủ tướng xúc động ôm trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát nạn trong lũ dữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng xúc động ôm trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát nạn trong lũ dữ

D.Ngọc - VGP

(NLĐO)- Trưởng bản Mùa A Thi xúc động chia sẻ về câu chuyện, ước nguyện của mình và đồng bào nơi rẻo cao.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, sáng 13-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ôm Trưởng bản Mùa A Thi khi anh xúc động chia sẻ trước hội nghị. Ảnh:VGP

Tại Hội nghị, chàng trai trẻ người Mông Mùa A Thi đã khiến cả hội trường lặng đi khi chia sẻ câu chuyện của mình và đồng bào nơi rẻo cao.

Anh Mùa A Thi chính là Trưởng bản Háng Pu Xi ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên người vừa được Thủ tướng gửi thư khen vì hành động dũng cảm cứu dân trong trận lũ dữ đầu tháng 8 vừa qua.

Anh xúc động chia sẻ cảm giác vừa mừng, vừa hồi hộp khi về Thủ đô. "Vui vì được mang tiếng nói của bà con vùng cao đến đây, hồi hộp vì mong sao nói lên được hết những tâm tư, nguyện vọng của dân bản mình".

Bản Háng Pu Xi nằm nép mình dưới chân núi, quanh năm mây mù bao phủ. Trước đây, con đường vào bản chỉ là lối mòn đất đá, nắng bụi đỏ, mưa thì lầy lội trơn trượt, xe cộ không vào được. Người dân sống dựa vào nương ngô, rẫy lúa, nuôi gà, nuôi lợn - cái ăn vừa đủ, cái mặc còn thiếu. Nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao, trẻ em phải nghỉ học vì không qua nổi cầu.

Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo bản làng đã đổi thay rõ rệt. Đường bê tông đã về tận cổng, điện sáng từng nóc nhà, sóng điện thoại và Internet cũng đã vào đến bản. Trẻ em được đến trường đều đặn, người dân có nước sạch để dùng. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, không còn lo cảnh mưa dột, rét lạnh.

Nhưng rồi, thiên tai lại giáng xuống mảnh đất này. Rạng sáng ngày 1-8-2025, cơn lũ dữ bất ngờ ập đến, cuốn trôi nhiều nhà cửa, ruộng nương của người dân. Sau khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, cuộc sống sau lũ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trong thời khắc sinh tử ấy, Trưởng bản Mùa A Thi đã không do dự. Anh lập tức tổ chức sơ tán, di dời 21 hộ dân với 90 nhân khẩu đến nơi an toàn, chỉ ít phút trước khi đất đá đổ ập xuống bản. Chính nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán ấy, cả bản Háng Pu Xi đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen anh Mùa A Thi, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Nội vụ xem xét hình thức khen thưởng xứng đáng.

Tại Hội nghị, thay mặt bà con dân bản, anh Mùa A Thi tha thiết đề xuất: "Chúng cháu kính mong Đảng, Nhà nước và các ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí từ Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho người dân vùng bị lũ. Cụ thể là giúp bà con di dời, ổn định nơi ở mới an toàn, xây dựng lại nhà cửa, đầu tư đường, cầu, điện, nước sinh hoạt, công trình thiết yếu; hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi và đất sản xuất để bà con khôi phục cuộc sống, vượt qua hoạn nạn."

Không chỉ dừng lại ở lời đề nghị, Mùa A Thi cũng thể hiện quyết tâm: "Cháu xin hứa sẽ cùng cán bộ xã triển khai công khai, minh bạch mọi nguồn lực được hỗ trợ, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chính sách, đồng lòng thực hiện; vận động nhau thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng kỹ thuật mới, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn rừng, giữ suối, giữ tiếng nói, tiếng hát và bản sắc văn hóa của dân tộc mình".

Tin liên quan

Thủ tướng: Phải nâng mức hưởng thụ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng: Phải nâng mức hưởng thụ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải nâng mức hưởng thụ cho người dân, đồng bào.

Mùa A Thi - người truyền cảm hứng

Câu chuyện Trưởng bản Mùa A Thi liều mình lao vào dòng lũ cứu sống 90 người dân bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) đã lay động lòng người khắp cả nước.

Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta lần 3": Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc

Nhờ cuộc gọi kịp thời và hành động dứt khoát của anh Mùa A Thi, 21 hộ với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng

thủ tướng phạm minh chính Mùa A Thi trưởng bản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo