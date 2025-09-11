HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện chính sách tiền tệ trước ngày 14-9.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161 ngày 11-9-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu: Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỉ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14-9-2025. 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15-9-2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng

(NLĐO)- Nghiên cứu đề xuất lộ trình triển khai Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa, thành lập Sàn giao dịch vàng

Ngày mai 9-9, yêu cầu thành lập đoàn thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành triển khai thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi "gây bất ổn thị trường vàng"

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng.

