Thời sự

TPHCM dự kiến làm 5 nút giao khác mức trên Xa lộ Hà Nội để giảm ùn tắc

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM giao liên danh HFIC – CII lập báo cáo khả thi dự án nâng cấp 5 nút giao trên xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông.

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao liên danh nhà đầu tư gồm HFIC và CII nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tăng cường năng lực thông hành trục xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

TPHCM tính làm 5 nút giao khác mức cửa ngõ đông - Ảnh 1.

Trục đường Võ Nguyên Giáp thường xuyên đón lượng lớn xe cộ

Theo đề xuất của liên danh, dự án tập trung xử lý 5 điểm giao cắt hiện hữu thường xuyên ùn ứ gồm: khu vực quay đầu An Phú, ngã ba Cát Lái, nút giao Tây Hòa, ngã tư Thủ Đức và khu vực trước Khu Công nghệ cao TPHCM. Đây đều là các vị trí đang điều tiết bằng đèn tín hiệu, phương tiện phải dừng chờ theo từng pha, gây ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.

Phương án đưa ra là chuyển toàn bộ các giao điểm này thành nút giao khác mức, tổ chức dòng xe chạy liên tục trên trục chính với 6 làn xe, tốc độ thiết kế khoảng 80 km/giờ, không phải dừng đèn đỏ. Trong đó, hai vị trí dự kiến xây dựng hầm chui là khu vực quay đầu An Phú và nút giao Tây Hòa; các vị trí còn lại sẽ xây cầu vượt kết hợp các nhánh rẽ.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 3.500 tỉ đồng, dự kiến triển khai theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp nguồn vốn, không sử dụng ngân sách và không phát sinh công tác giải phóng mặt bằng.

UBND TPHCM yêu cầu liên danh tự chịu chi phí nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo khả thi trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận hoặc quá thời hạn nêu trên, việc giao nghiên cứu sẽ hết hiệu lực và nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Thành phố cũng nhấn mạnh việc giao lập báo cáo khả thi không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn tất các bước thẩm định, dự án sẽ được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Trục xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến khu vực Tân Vạn, là cửa ngõ giao thông quan trọng phía Đông TPHCM, kết nối với các tỉnh công nghiệp lân cận. Dù đã và đang được mở rộng theo các dự án BOT, áp lực giao thông tại các nút giao lớn vẫn ở mức cao, đặc biệt với lưu lượng xe container tăng nhanh trong những năm gần đây.

Điều tra vụ một phụ nữ tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội

Điều tra vụ một phụ nữ tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội

(NLĐO) - Xe tải đang rẽ ra đường song hành xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú thì tông trúng một phụ nữ.

Hiện trường cháy lớn kho hàng ở xa lộ Hà Nội - TPHCM

(NLĐO) - Vụ cháy bất ngờ bùng lên từ kho hàng nằm ở hẻm 90 xa lộ Hà Nội, TPHCM.

Lý do sáng nay xa lộ Hà Nội ùn ứ giao thông nghiêm trọng

(NLĐO) - Đến 10 giờ sáng 25-6, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra trên xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1.

