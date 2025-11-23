Lực lượng vũ trang đang khắc phục những tuyến đường vào rốn lũ Hòa Thịnh

Sáng nay (23-11), Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị thiệt hại nặng do trận lũ lịch sử vừa qua.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết đợt mưa lớn những ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, với mức nước vượt xa các mốc từng ghi nhận trước đây.

Các khu vực chịu thiệt hại nặng nhất nằm tại phần tỉnh Phú Yên cũ vừa sáp nhập vào Đắk Lắk. Nước đổ về quá nhanh khiến 100% khu vực này ngập sâu, nhiều nơi nước tràn đến tận mái nhà. Khoảng 80–90% nhà cấp 4 ở đây chìm hoàn toàn trong nước, khiến hàng ngàn gia đình không còn khả năng tự xoay xở.

Lực lượng cứu nạn đang cứu 2 vợ chồng già bị nước ngập nhà

Thiệt hại về người rất lớn. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận 65 người chết và mất tích, trong đó có 55 người tử vong và 10 người mất tích. Đây là con số đau xót nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình theo dõi, chỉ đạo tại Đắk Lắk. Hôm nay sẽ ký chi ngay cho Đắk Lắk 500 tỉ đồng khắc phục thiên tai, đồng thời cấp 2.000 tấn gạo cho Đắk Lắk.

Thủ tướng cũng yêu cầu đối với hơn 1.000 căn nhà bị sập, cuốn trôi phải hoàn thành khắc phục trước 31-1-2026. Hành chục ngàn cán nhà phải gia cố xong trước 31-11.

Lực lượng vũ trang, thanh niên phải tập trung dọn dẹp sau lũ. Tập trung dọn vệ sinh môi trường sớm để bà con an toàn.

Chị Dương Thị Trúc Chi buồn bã vì chưa xin được cỗ quan tài cho ông ngoại mình mất trong lũ dữ ở Hòa Thịnh

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường lo cây hạt giống, con giống các loại để bà con phục hồi sản xuất.

Đối với các loại bảo hiểm thiệt hại, Thủ tướng giao Bộ Tài chính để đảm bảo các công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối với chính quyền phải rà soát lại sách vở vật dụng cho học trò trờ lại lớp.

Đặc biệt phải rà soát số người chết, bị thương để làm công tác hỗ trợ, tiếp tục tìm người mất tích.

Nước lũ nhấn chìm hầu như khắp nơi ở tỉnh Phú Yên cũ

Về gạo, các địa phương hỗ trợ được bao nhiêu, thiếu bao nhiêu thì yêu cầu phải báo Chính phủ với quyết tâm không để hộ dân nào phải thiếu đói.