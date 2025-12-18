Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12 báo cáo thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khẩn trương nghiên cứu, đánh giá, đề xuất việc thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20-12.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện số 241 ngày 17-12 về việc thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20-12

Thủ tướng cũng giao NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng để tập trung cho các động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững, cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính được giao khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định.

Cùng với đó, đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, có tác động lan tỏa cao…; kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa hoạt động lành mạnh, hiệu quả, an toàn, kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát thị trường, cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ; có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, giá cả, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác; chủ động bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra thiếu điện, xăng dầu, thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tổ chức hiệu quả Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

Các địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Cùng với đó, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.