Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mô hình sàn vàng và kinh nghiệm huy động vốn vàng trong dân của các nước

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) được cho là mô hình phù hợp khi Việt Nam thí điểm sàn vàng - chủ yếu là vàng vật chất giao ngay.

Giá vàng trong nước những ngày qua thường xuyên cao hơn giá vàng thế giới từ 18 tới hơn 20 triệu đồng. Theo các chuyên gia, một trong những giải pháp để thu hẹp cách biệt giá vàng trong nước và thế giới là lập sàn giao dịch vàng, góp phần khơi nguồn lực vàng trong dân.

TIN LIÊN QUAN

Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các bước để sớm thí điểm thành lập sàn giao dịch vàng. Trong các mô hình thí điểm, Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) được nhiều chuyên gia đề xuất là mô hình phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tại khu vực Châu Á, mô hình sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) có thể là trường hợp tham khảo phù hợp trong công tác thí điểm sàn vàng tại Việt Nam.

- Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các bước để sớm thí điểm thành lập sàn giao dịch vàng

"SGE là sàn giao ngay vàng vật chất lớn nhất thế giới. Các hợp đồng giao ngay và hợp đồng hoãn giao của SGE được bổ trợ bởi hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), dù hai sàn này không có liên kết trực tiếp.

Thành viên của sàn này gồm ngân hàng thương mại trong nước; ngân hàng nước ngoài được chỉ định đóng vai trò là ngân hàng thanh toán; doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ, đầu tư vàng; hàng nghìn khách hàng tổ chức và hàng triệu khách hàng cá nhân" – chuyên gia của VDSC nêu.

Tại sàn vàng Thượng Hải, vàng thỏi được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn vàng thỏi hoặc vàng miếng SGE hiện hành. Vàng được tinh luyện bởi đơn vị đạt chuẩn SGE; vàng tiêu chuẩn được sản xuất bởi nhà cung cấp đủ điều kiện, được thị trường quốc tế SGE công nhận.

Mỗi thành viên hoặc khách hàng đều được cấp một tài khoản vàng vật chất cùng với mã định danh riêng, được sử dụng để thực hiện các giao dịch giao nhận vật chất thông qua chuyển khoản giữa các tài khoản vàng.

Cũng liên quan đến việc thí điểm sàn giao dịch vàng, tại một sự kiện mới đây, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC, cho rằng việc thành lập sàn giao dịch vàng là khả thi, nhưng cần triển khai thận trọng, với cơ chế minh bạch, phù hợp pháp luật và thực tế kinh tế thị trường. Với khối lượng vàng lớn đang nằm trong dân cư, sàn vàng nên được thiết kế để huy động nguồn lực này, chuyển thành công cụ tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế.

"Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế từ các nước châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc hay Nga để xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả, minh bạch và tạo lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế" - ông Thành nói.

- Ảnh 3.

Nguồn: VDSC

TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), chia sẻ một số mô hình quốc tế về huy động và giao dịch vàng mà Việt Nam có thể tham khảo. Ở Ấn Độ, Chính phủ phát hành trái phiếu vàng – thay vì mua vàng vật chất, nhà đầu tư mua trái phiếu này giúp huy động nguồn lực lớn một cách hiệu quả. Nhưng đòi hỏi cơ chế pháp lý và vận hành chặt chẽ. Tại Trung Quốc vận hành cả sàn vàng vật chất và sàn vàng phi vật chất.

"Việc chuyển từ vàng vật chất sang vàng số hóa là xu hướng tất yếu, nhưng triển khai thực tế rất phức tạp, đòi hỏi cơ chế minh bạch và kết nối chặt chẽ với thị trường vốn" – ông Lê Anh Tuấn nói.

Tin liên quan

Bên cạnh sàn vàng, Nhà nước cũng đang nghiên cứu đưa ETF vàng lên sàn giao dịch

Bên cạnh sàn vàng, Nhà nước cũng đang nghiên cứu đưa ETF vàng lên sàn giao dịch

(NLĐO)- UBCKNN đang xem xét nghiên cứu việc đưa sản phẩm phái sinh từ vàng, cụ thể là quỹ ETF vàng lên sàn giao dịch chứng khoán

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, lập sàn vàng

Theo tính toán của Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng Việt Nam mỗi năm khoảng 50 tấn, tương đương 3 tỉ USD

TP HCM đề xuất đề án huy động vàng, lập sàn vàng vật chất

(NLĐO) – UBND TP HCM vừa có đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng đề án thành lập các trung tâm, sàn giao dịch vàng vật chất do nhà nước quản lý.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC sàn vàng giá vàng sàn vàng thượng hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo