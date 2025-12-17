Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ lô hàng cá cờ kiếm vi phạm khuyến nghị của EC

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ lô hàng cá cờ kiếm vi phạm khuyến nghị của EC

Thùy Linh

(NLĐO) - Liên quan tới lô hàng cá cờ kiếm vi phạm khuyến nghị của EC, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án với 2 công ty.

Tối 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng chỉ đạo khởi tố vụ án lô hàng cá cờ kiếm vi phạm EC - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: VGP

Theo các báo cáo, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.231/79.231 tàu cá (đạt 100%). Hoạt động truy xuất nguồn gốc được triển khai tích cực với cả sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và nhập khẩu.

Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Về xử phạt các lô hàng cá kiếm vi phạm theo khuyến nghị của EC, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm tốt công tác quản lý công dân trên địa bàn. Trên cơ sở rà soát, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, cá thể hóa trách nhiệm tại các các địa phương chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quản lý đội tàu, ngư dân.

Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về chống IUU

Liên quan tới Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố, Thủ tướng yêu cầu các địa phương còn lại tiếp tục xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản khai thác cho các lô hàng cá cờ kiếm của Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp nào nhập những lô hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phải có trách nhiệm vào cuộc.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng; phối hợp làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan các vụ việc/lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.

Tin liên quan

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM

(NLĐO)- Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ khảo sát thực tế tại cảng cá, ụ tàu và nhà ngư dân để kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại TPHCM.

Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

(NLĐO)- Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển.

Chống khai thác IUU, Phó Thủ tướng chỉ đạo nếu có vi phạm phải xử lý đến cùng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính, cũng như xử lý hình sự các trường hợp tàu cá bị bắt giữ ở nước ngoài.

IUU hải sản thẻ vàng EC lô hàng cá cờ kiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo