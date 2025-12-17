Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ lô hàng cá cờ kiếm vi phạm khuyến nghị của EC

Tối 16-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: VGP

Theo các báo cáo, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.231/79.231 tàu cá (đạt 100%). Hoạt động truy xuất nguồn gốc được triển khai tích cực với cả sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và nhập khẩu.

Trong tuần, không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Về xử phạt các lô hàng cá kiếm vi phạm theo khuyến nghị của EC, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU, tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; làm việc nào dứt việc đó.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm tốt công tác quản lý công dân trên địa bàn. Trên cơ sở rà soát, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, cá thể hóa trách nhiệm tại các các địa phương chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quản lý đội tàu, ngư dân.

Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về chống IUU

Liên quan tới Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố, Thủ tướng yêu cầu các địa phương còn lại tiếp tục xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản khai thác cho các lô hàng cá cờ kiếm của Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm doanh nghiệp nào nhập những lô hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phải có trách nhiệm vào cuộc.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương đẩy nhanh điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá/ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài và các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, gian lận trong chuỗi cung ứng; phối hợp làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan các vụ việc/lô hàng có dấu hiệu vi phạm IUU.