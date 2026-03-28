Giáo dục

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải"

Đặng Trinh

(NLĐO)- Học sinh lớp 9 được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ ở trường THPT trước khi tự tin đặt nguyện vọng thi lớp 10

Ngày 28-3, Trường THPT Trần Quang Khải (phường Hòa Bình - TPHCM) đã tổ chức ngày hội trải nghiệm độc đáo dành cho học sinh lớp 9 tại các trường THPT trên địa bàn, chuẩn bị thi lớp 10.

Thay vì chỉ giới thiệu thông thường, những học sinh lớp 9 chuẩn bị đặt nguyện vọng thi lớp 10 đã được tìm hiểu kỹ càng, trực tiếp trải nghiệm ngôi trường có thể các em sẽ học trong năm học mới.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải" - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ ở trường THPT trước khi tự tin đặt nguyện vọng thi lớp 10

Với "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải", học sinh các trường THCS trên địa bàn phường Hòa Bình và các địa phương lân cận như Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Phú, Đồng Khởi… đã được lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải giới thiệu tổng quan về những đặc điểm nổi bật của nhà trường.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải" - Ảnh 2.

Học sinh được trực tiếp trải nghiệm các CLB và môi trường học tập

Cùng với đó là nội dung giới thiệu tập trung vào phương thức tuyển sinh, các hoạt động giáo dục tiêu biểu, môi trường học tập năng động, cũng như những cơ hội phát triển toàn diện dành cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường cũng cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, định hướng giáo dục theo Chương trình GDPT 2018 và các hoạt động hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải" - Ảnh 3.

Nhiều học sinh tự tin đặt nguyện vọng vào trường sau một ngày trải nghiệm

Sau phần giới thiệu chung, học sinh được tham quan các gian hàng do các tổ chuyên môn thiết kế. Mỗi gian hàng trưng bày sản phẩm học tập, tranh ảnh, mô hình và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú gắn với đặc trưng của từng bộ môn. 

Các em có cơ hội tham gia thí nghiệm khoa học, giải các bài toán thú vị, thử sức với trò chơi ngôn ngữ, văn hóa hoặc các thử thách mang tính sáng tạo. Ngoài ra, các câu lạc bộ và đội nhóm của trường cũng được giới thiệu sinh động, giúp học sinh hiểu rõ hơn về đời sống học đường.

Song song đó, Ban tổ chức bố trí 5 bàn tư vấn do giáo viên và học sinh của trường phụ trách nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và học sinh có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về chương trình học, hoạt động giáo dục cũng như định hướng phát triển tại nhà trường.

Sau khi tham gia trải nghiệm, em Nguyễn Ngọc Tuyết Vân, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Nguyễn Văn Phú, chia sẻ rằng em rất ấn tượng với không gian rộng rãi, thoáng mát của nhà trường. Trong các hoạt động, em đặc biệt yêu thích phần trải nghiệm môn Hóa học với nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị. 

Qua chuyến tham quan, em có thêm động lực và định hướng rõ ràng hơn cho việc chọn trường. Tuyết Vân cho biết nguyện vọng của em lần lượt là Trường THPT Trần Quang Khải, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Ngô Gia Tự và em sẽ nỗ lực ôn tập thật tốt để đạt được mục tiêu.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải" - Ảnh 4.

Thầy, cô tổ ngữ văn chào đón học sinh

Ông Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng nhà trường cho biết hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để phụ huynh và học sinh lớp 9 trên địa bàn phường Hòa Bình cùng các khu vực lân cận tìm hiểu đầy đủ, chính xác hơn về Trường THPT Trần Quang Khải. 

Thông qua việc trực tiếp tham quan và trải nghiệm các hoạt động giáo dục, học sinh có thêm cơ sở để lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân.

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải" - Ảnh 5.

(NLĐO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2 -6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần tăng cường giới thiệu những hoạt động nổi bật, thành tựu giáo dục của nhà trường đến cộng đồng. Qua đó, nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước khẳng định uy tín và chất lượng, hướng đến xây dựng Trường THPT Trần Quang Khải trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy trên địa bàn phường Hòa Bình nói riêng và TPHCM nói chung.

TPHCM: Hướng dẫn quy trình công nhận hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10

(NLĐO)- Từ 10 đến 15-5-2026, các phường/xã báo cáo danh sách công nhận học sinh hoàn thành chương trình THCS, đây là căn cứ duy nhất để thực hiện thi lớp 10.

Chủ quyền biển đảo hiện lên sống động qua tiết học độc đáo của học sinh Trường Lê Quý Đôn

(NLĐO)- Những sự kiện lịch sử, những câu chuyện mang tầm vóc thời đại...chủ quyền biển đảo không hề khô khan mà hiện lên với muôn vàn cảm xúc, sống động

"Một ngày làm giáo viên" của học sinh Trường Bùi Thị Xuân

(NLĐO)- Thử sức với vai trò là giáo viên trong một tiết học, nhiều học sinh có được kinh nghiệm thực tế và nắm rõ được định hướng tương lai

