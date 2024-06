Thư xúc động của Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi báo chí

Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – đã có thư chúc mừng gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà báo, phóng viên, những người làm báo trong và ngoài tỉnh nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út và thư gửi báo chí

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An viết: Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà báo, phóng viên, những người làm báo trong và ngoài tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong năn 2023, tỉnh Long An có bước phát triển khá toàn diện; tăng trưởng kinh tế đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (5,05%); hoạt động văn hóa – xã hội diễn ra sôi nổi, tươi vui; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, giữ vững; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Nổi bật là, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Long An xếp hạng 2 cả nước (năm 2022 xếp hạng 10 cả nước), Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) xếp hạng 12 cả nước (năm 2022 xếp hạng 28 cả nước).

Đạt kết quả đó là có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao của người dân, doanh nghiệp; trong đó có sự đóng góp rất tích cực của báo chí.

Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh sinh động, khách quan, đầy đủ, kịp thời sức sống, các thành tựu, khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình của Long An.

Tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí trong sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà.

Năm 2024 là năm có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Kế thừa kết quả đạt được, tỉnh Long An phấn đầu với quyết tâm cao nhất, với tinh thần tư duy mới và phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả, bền vững".

Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trên bước đường phát triển sắp tới, tôi rất mong báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Long An, bồi đắp niềm tin, đồng thuận xã hội, tạo nên động lực mới, tinh thần mới, giá trị mới, khát vọng xây dựng một Long An phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Chúc các nhà báo, phóng viên, cán bộ, viên chức, người lao động tại các cơ quan thông tấn, báo chí luôn mạnh khỏe, yêu nghề, hạnh phúc và thành công.