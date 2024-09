Thua 4/8 trận vòng loại World Cup, tương lai Brazil mịt mờ

Cho đến trước vòng đấu này, Paraguay chỉ mới kiếm được vỏn vẹn 1 chiến thắng sau bảy lượt trận và chỉ xếp ở vị trí 7/10 khu vực Nam Mỹ. Brazil với phong độ phập phù kéo dài từ trước Copa America 2024, cũng chỉ đứng trên Paraguay hai bậc và kém đội đầu bảng Argentina đến 8 điểm.



Rodrygo không qua nổi hàng thủ Paraguay

"Selecao" ngỡ đã có thể thu hẹp khoảng cách điểm số so với đại kình địch sau khi chứng kiến đội bóng xứ sở vũ điệu Tango bị "hạ nhục" trên sân của Colombia trong màn tái đấu giữa hai nhân vật chính của trận chung kết Copa America 2024. Thế nhưng, không ai học được chữ ngờ…

Lucas Paqueta chật vật trước lối chơi lăn xả của Paraguay

Ra sân bằng đội hình cực mạnh, trong đó có đủ mặt bộ ba hàng công đang khoác áo Real Madrid là Vinicus Junior, Rodrygo và Eindrick, Brazil dù vậy chỉ mang đến cảm giác thất vọng đến cùng cực cho người hâm mộ. Vối 71% thời gian kiểm soát bóng và hiệu suất tấn công gần gấp đôi so với đội chủ nhà (0,58 so với 0,37), ai có thể nghĩ "Selecao" lại chẳng tạo nổi bất kỳ pha tấn công nguy hiểm nào hướng về cầu môn Paraguay ngoài vài tình huống triển khai bóng nửa vời, hầu hết do Vinicius và Rodrygo tạo ra nhưng đều nhanh chóng bị cản phá.

Diego Gomez ghi bàn duy nhất cho chủ nhà Paraguay

Tấn công kém cỏi, đội bóng 5 lần vô địch thế giới Brazil phải nhận bàn thua đau điếng ở phút 20 từ cú sút xa của Diego Gomez, cầu thủ 21 tuổi đang thi đấu cho Inter Miami ở giải nhà nghề Mỹ MLS và là đồng đội của Lionel Messi.

Bàn thắng duy nhất của Paraguay

Đây đã là thất bại thứ tư chỉ sau 8 lượt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ và "Selecao" dậm chân ở vị trí thứ 5/10, vẫn kém đội đầu bảng Argentina 8 điểm dù đối thủ cũng "ngã ngựa" ở vòng đấu này. Thậm chí, Brazil chỉ đứng trên Venezuela nhờ hiệu số bàn thắng – bại khi cả hai đội đều có được 10 điểm.

HLV Dorival Junior khá giống Tite nhưng thành tích kém xa người tiền nhiệm

Kết quả đáng thất vọng tại World Cup 2022 khiến chuyên gia lão làng Tite phải rời ghế nóng ở tuyển Brazil. Thế nhưng suốt hơn 2 năm qua, những người nắm giữ vị trí mà Tite để lại, lần lượt từ Ramon Menezes, Fernando Diniz rồi hiện là Dorrival Junior đều gây thất vọng não nề. Mới nhất là tại Copa America 2024, đội á quân 2021 Brazil thậm chí còn không qua nổi vòng tứ kết.

Tài năng của thủ môn Alisson Becker không giúp Brazil tránh trận thua thứ tư sau 8 vòng đấu

Tại vòng loại World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ được tăng quota đáng kể với 6/10 đội được vào thẳng vòng chung kết, đội xếp thứ 7 ở vòng loại sẽ phải tham dự trận play-off liên lục địa. Giới chuyên môn dự báo, nếu cứ thi đấu với phong độ bất ổn dù không thiếu nguồn nhân sự đẳng cấp, khả năng Brazil trượt dài không phải không thể xảy ra khi các đối thủ trong khu vực đều tiến bộ qua từng vòng đấu, như trường hợp của Ecuador (hiện xếp hạng 4), Venezuela (hạng 6) và kể cả Paraguay (hạng 7).

Marquinhos an ủi đồng đội trẻ Estevao

Nếu Brazil phải đi tranh vé vớt chứ chưa nói đến việc bị loại, đấy cũng đã là kết cục chưa từng có trong lịch sử gần một thế kỷ bóng đá xứ sở Samba tham dự World Cup