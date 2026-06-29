Thừa nhận của Tổng thống Nga Putin sau loạt đòn tấn công từ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu nói chung và cơ sở hạ tầng năng lượng nói riêng "sẽ gây ra vấn đề, điều đó là hiển nhiên”, trong một cuộc phỏng vấn được Điện Kremlin công bố hôm 28-6, sau những cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga.

“Hiện tại chúng tôi đang ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhất định, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng" - nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Theo tờ Guardian, ông Putin cũng cho biết nhiệm vụ chính hiện nay là tăng cường năng lực phòng không của Nga và đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu, đặc biệt là cho Crimea.

Chính quyền Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014, đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" do thiếu nhiên liệu và mất điện vào hôm 26-6, sau khi Ukraine tấn công vào chuỗi cung ứng hậu cần và các cơ sở dầu mỏ ở khu vực này.

Trong một bài phát biểu vào cùng ngày 28-6, tổng thống Nga đã cam kết đảm bảo an ninh và vượt qua những thách thức khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công trả đũa bên trong lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi thấy những vấn đề đó, chúng tôi nhận thức được chúng và đang ứng phó với chúng. Chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an ninh cho cả đất nước và người dân, cũng như sự bất khả xâm phạm của biên giới Nga” - ông Putin tuyên bố.

Ông cũng khẳng định Nga sẽ vượt qua mọi thách thức hiện tại, bao gồm cả các cuộc tấn công khủng bố vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng.

Bài phát biểu của ông Putin diễn ra vài giờ sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở vùng Krasnodar, phía Nam nước Nga, đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu - theo lời thống đốc vùng này là ông Veniamin Kondratyev.