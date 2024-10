Thừa Thiên - Huế thông tin tình hình hồ chứa trước bão số 6 (Trami)

Chiều 25-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham dự buổi họp trực tuyến do Bộ NN-PTNT tổ chức nhằm ứng phó với bão Trami (bão số 6).

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của rìa phía Tây hoàn lưu bão nên lượng mưa cả đợt ở địa phương này khoảng 100-300 mm, có nơi trên 500 mm, thời gian mưa tập trung trong các ngày 27 và 28-10.

Hồ chứa thủy điện Hương Điền đảm bảo an toàn.

Toàn tỉnh có 56 hồ thủy lợi, 13 nhà máy thủy điện. Trước mùa mưa lũ năm 2024, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện những quy định về quản lý an toàn đập; quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó thiên tai.

Tất cả 1.884 phương tiện tàu thuyền của Thừa Thiên - Huế đã vào bờ

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, hiện nay mực nước 3 hồ thủy lợi, thủy điện lớn ở địa phương này là Tả Trạch, Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ), Bình Điền (thượng nguồn sông Hương) đang ở mức thấp. Các hồ chứa đang vận hành đảm bảo an toàn.

Người dân ven biển phường Thuận An, TP Huế sử dụng bao tải cát chèn mái nhà để hạn chế ảnh hưởng của bão

Cụ thể, mực nước hồ chứa Tả Trạch ở mức +29,59 m cao hơn 1,59 m so với mực nước cao nhất trước lũ (+28 m) của các hồ trong mùa lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được Thủ tướng phê duyệt.

Hồ chứa Tả Trạch đang vận hành qua một cửa cống tháo sâu và qua 2 tổ máy phát điện với tổng lưu lượng trung bình khoảng 200 m3/s để hạ dần về +28 m. Còn mực nước hồ Bình Điền ở mức +72,09 m thấp hơn 2,41 m so với mực nước thấp nhất đón lũ (+74,5 m).

Sẵn sàng phương án sơ tán 52.186 người Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền; vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 7-10 ngày liên tục để phòng khi thiên tai, lụt bão xảy ra. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng lên phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ/52.186 khẩu để đối phó với bão, lũ, nước dâng do bão, lũ quét, sạt lở đất.

Tại hồ chứa thuỷ điện Hương Điền, mực nước ở mức +51,11 m, thấp hơn 2,39 m so với mực nước thấp nhất đón lũ (+53,5 m). Và với dung tích phòng lũ hiện tại, các hồ có khả năng cắt lũ hoàn toàn với trận mưa từ 400-600 mm/24 giờ.

Theo tính toán, từ đây đến hết mùa mưa năm 2024, 3 hồ chứa này cần phải có trận mưa lớn để đạt được mực nước dâng bình thường nhằm đủ nước phục vụ chống hạn năm 2025. Trong đó, hồ Tả Trạch cần có trận mưa vượt 600 mm, hồ Bình Điền phải vượt 500 mm và hồ Hương Điền vượt 400 mm.

Người dân ven biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang chèn chống mái nhà trước bão Trami.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đến nay, tất cả 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động của địa phương đã vào bờ neo đậu an toàn; 20 phương tiện tàu hàng hải với 166 lao động, 1999 tấn hàng đang neo đậu tại cảng Thuận An, Chân Mây.

Năm 2024, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 5.609 ha, 8.312 lồng nuôi. Đến nay, đã thu hoạch được trên 90% diện tích nuôi so với kế hoạch; diện tích còn lại người dân có kế hoạch nuôi trái vụ, vượt lũ, nhằm phục vụ nhu cầu trên địa bàn vào dịp lễ, tết cuối năm.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuất 2.350 m2 vải lọc, 700 m3 đá hộc để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển, đoạn giáp ranh giữa xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An, TP Huế với chiều dài sạt lở gần 1 km, trong đó sạt lở nặng 300 m.