Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ngày 26-9 chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị (NQ68) về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ tháng 5 đến nay, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Lũy kế 8 tháng năm 2025, cả nước có hơn 209.240 DN gia nhập và tái gia nhập thị trường. Số lượng hộ kinh doanh thành lập mới cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 118% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN. Trong 8 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước của khu vực kinh tế tư nhân từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỉ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tổng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh là 17.100 tỉ đồng, đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu, bằng 131% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy NQ68 tiếp tục đi vào cuộc sống hơn nữa. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu phải tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân đưa vào nền kinh tế; từ đó, lan tỏa phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.