Loạt đòn bẩy cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Bộ Tư pháp cho biết đang thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều trong Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, theo Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị.

Tạo thuận lợi khi tiếp cận đất đai

Là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đã đề xuất hàng loạt cơ chế, chính sách tạo "cú hích" cho doanh nghiệp (DN) tư nhân phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Theo đó, dự thảo tập trung vào các nhóm cơ chế, chính sách lớn về tiếp cận đất đai; ưu đãi thuế; hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; hỗ trợ đào tạo về quản trị DN, kế toán, thuế, nhân sự cho DN nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh...

TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết DN nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 97% tổng số DN cả nước, đóng góp quan trọng vào GDP, việc làm và an sinh xã hội. Nhưng thực tế, khu vực này vẫn đang đối mặt nhiều "điểm nghẽn", hạn chế về tiếp cận đất đai, nguồn vốn, công nghệ, quản trị, nhân lực...

Doanh nghiệp tư nhân sẽ được hỗ trợ tiếp cận đất đai tại các khu công nghiệp. Ảnh: MINH PHONG

Bộ Tài chính thông tin đến hết tháng 5-2025, cả nước có 477 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, tạo ra khoảng 100.700 ha quỹ đất công nghiệp. Việc tiếp cận đất đai trong KCN được thực hiện theo 2 hình thức: Thuê lại từ nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN (giá đất được xác định bởi nhà đầu tư); thuê trực tiếp từ các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh KCN do nhà nước làm chủ đầu tư (giá do UBND cấp tỉnh quyết định).

Bộ Tài chính nhận xét đối với hình thức thuê đất từ nhà đầu tư, việc tiếp cận đất đai của DN nhỏ và vừa, DN công nghệ cao, DN khởi nghiệp sáng tạo gặp khó khăn do giá cho thuê không được ưu đãi. Do đó, tại dự thảo nghị định nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất UBND cấp tỉnh phải xác định quỹ đất trong KCN, cụm công nghiệp để dành cho DN công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp thuê lại. Bên cạnh đó, cần có mức hỗ trợ giảm tiền thuê đất, thuê lại đất trong KCN tối thiểu bằng 30% giá cho thuê, cho thuê lại đất.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất các DN nhỏ và vừa, DN công nghiệp hỗ trợ, DN đổi mới sáng tạo được hỗ trợ, giảm tiền thuê nhà đất công. UBND cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể về danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê đối với từng loại tài sản theo quy định để các DN đăng ký.

Góp ý về nội dung này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Bộ Tài chính quy định rõ hơn, cụ thể hơn về các trường hợp DN được giảm tiền thuê nhà đất công, cũng như trình tự thực hiện và có hướng dẫn chi tiết cho các địa phương, tránh lúng túng khi triển khai vào thực tế.

Với góc độ DN tư nhân, ông Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến thể chế để tiếp cận các nguồn lực như đất đai, tín dụng. Ông cho rằng khi được tiếp cận các nguồn lực đất đai như những chính sách nêu trên, DN sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn, kể cả những lĩnh vực mới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước.

Hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Bên cạnh các chính sách về tiếp cận đất đai, DN khởi nghiệp sáng tạo được đề xuất miễn thuế thu nhập DN trong thời gian 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp đối với khoản thu nhập này. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo.

DN có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào DN khởi nghiệp sáng tạo cũng được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản này. Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn thuế thu nhập DN trong 3 năm đầu cho DN nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu.

Đối với nhóm chính sách về hỗ trợ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Tài chính đề xuất DN được trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập DN để lập quỹ chuyên về phát triển các lĩnh vực này.

Liên quan nội dung trên, bà Trương Lý Hoàng Phi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, cho rằng DN cần có cơ chế đột phá để quỹ phát triển khoa học - công nghệ vận hành hiệu quả, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) được khấu trừ tương xứng.

Trong khi đó, ông Trần Bằng Việt, người sáng lập và là CEO Dong A Solutions, nhìn nhận nguồn vốn là yếu tố then chốt trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của DN. "Cần có cơ chế ưu đãi vốn trung và dài hạn để khuyến khích DN tư nhân mạnh dạn đầu tư" - ông nêu quan điểm.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, cũng kiến nghị nhà nước cần có chính sách cụ thể và đủ mạnh để khuyến khích DN đầu tư vào R&D, công nghệ mới, mô hình kinh doanh sáng tạo. Cùng với đó, cần hình thành các "vườn ươm công nghệ" cấp vùng, cấp khu vực để hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, kết nối chuyên gia cho DN.

"Việc chuyển đổi số cũng cần được thúc đẩy thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, nền tảng số hóa miễn phí hoặc giá rẻ cho DN nhỏ và siêu nhỏ, giúp họ tiếp cận công nghệ một cách thực chất" - ông Tuấn nhận định.

Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia Bộ Tài chính đề xuất cá nhân là chuyên gia, nhà khoa học được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ DN khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo... thì được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 2 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với khoản thu nhập này.



