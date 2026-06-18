Thúc đẩy thị trường vốn của Việt Nam

Ngày 18-6, tại TP Hà Nội, Asia Asset Management (AAM) phối hợp với BritCham tổ chức bàn tròn Vietnam Roundtable 2026 với chủ đề "Quỹ hưu trí và Đầu tư: Bước vào Kỷ nguyên mới".

Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành quản lý tài sản, thảo luận các chủ đề như đầu tư tổ chức, huy động nguồn vốn dài hạn và vai trò của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó là thảo luận về quá trình nâng hạng thị trường, những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô và định hướng phát triển hệ thống hưu trí tại Việt Nam.

Các diễn giả tại hội thảo

Ông Tan Lee Hock - nhà sáng lập, Tổng Biên tập Asia Asset Management - cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn và xây dựng các nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Sự kiện này kỳ vọng góp phần thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital

Còn theo ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ cho hệ thống hưu trí bổ sung, góp phần tăng cường an sinh tài chính cho người lao động và thúc đẩy sự hình thành nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển của các chương trình hưu trí sẽ góp phần gia tăng nguồn vốn đầu tư dài hạn, đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam" - ông Dominic Scriven chia sẻ.