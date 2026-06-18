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Thúc đẩy thị trường vốn của Việt Nam

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Sự kiện Vietnam Roundtable 2026 quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế, thảo luận về tương lai thị trường vốn Việt Nam.

Ngày 18-6, tại TP Hà Nội, Asia Asset Management (AAM) phối hợp với BritCham tổ chức bàn tròn Vietnam Roundtable 2026 với chủ đề "Quỹ hưu trí và Đầu tư: Bước vào Kỷ nguyên mới".

Sự kiện quy tụ các chuyên gia quốc tế, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành quản lý tài sản, thảo luận các chủ đề như đầu tư tổ chức, huy động nguồn vốn dài hạn và vai trò của khu vực tư nhân trong tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó là thảo luận về quá trình nâng hạng thị trường, những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô và định hướng phát triển hệ thống hưu trí tại Việt Nam.

Quỹ hưu trí tương lai thị trường vốn của Việt Nam - Ảnh 1.

Các diễn giả tại hội thảo

Ông Tan Lee Hock - nhà sáng lập, Tổng Biên tập Asia Asset Management - cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn và xây dựng các nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế. Sự kiện này kỳ vọng góp phần thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Quỹ hưu trí tương lai thị trường vốn của Việt Nam - Ảnh 2.
Quỹ hưu trí tương lai thị trường vốn của Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital

Còn theo ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ cho hệ thống hưu trí bổ sung, góp phần tăng cường an sinh tài chính cho người lao động và thúc đẩy sự hình thành nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển của các chương trình hưu trí sẽ góp phần gia tăng nguồn vốn đầu tư dài hạn, đồng thời hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam" - ông Dominic Scriven chia sẻ.

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Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Nguyễn Lan Hương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hỏi: "Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đợt dịch vừa qua, công ty đã phải giảm đến 1/3 số lao động. Vậy công ty tôi có đủ điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không?".

Sửa đổi điều kiện được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất

(NLĐO) - Điều kiện để người lao động, người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất trước đây được hướng dẫn tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, nay được sửa đổi tại Quyết định 33/2021/QĐ-TTg).

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