Doanh nghiệp khó khăn được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 863/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ một số thủ tục trong lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Trong đó, có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh được cơ quan chức năng kiểm kê, xác định thiệt hại để xem xét tạm dừng đóng BHXH

Đối tượng áp dụng gồm người sử dụng lao động bị ảnh hưởng khi thay đổi cơ cấu, công nghệ; gặp khủng hoảng, suy thoái kinh tế; hoặc thực hiện chính sách tái cơ cấu nền kinh tế, cam kết quốc tế.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa cũng được xem xét tạm dừng đóng.

Trình tự thực hiện gồm 4 bước.

Bước 1: Doanh nghiệp gặp khó khăn lập văn bản đề nghị tạm dừng đóng, kèm danh sách người lao động tại thời điểm trước và sau khi bị ảnh hưởng, cũng như danh sách người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải tạm nghỉ việc.

Trường hợp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa, hồ sơ cần bổ sung báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất và biên bản xác định thiệt hại. Nếu số lao động tạm nghỉ việc chiếm từ 50% trở lên so với tổng lao động có mặt trước đó, doanh nghiệp cũng phải nộp danh sách tương ứng để chứng minh mức độ ảnh hưởng.

Bước 2: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và có văn bản trả lời.

Đối với doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý, cơ quan nội vụ địa phương xác định số lao động tạm nghỉ việc; cơ quan tài chính địa phương xác định giá trị tài sản thiệt hại. Với doanh nghiệp thuộc bộ, ngành trung ương, việc xác định do các cơ quan chuyên môn của bộ, ngành thực hiện.

Chính sách này được xem là biện pháp hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, giảm áp lực tài chính và duy trì việc làm cho người lao động

Bước 3: Sau khi đủ điều kiện, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến cơ quan BHXH, kèm các tài liệu xác nhận về lao động hoặc thiệt hại tài sản.

Bước 4: Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan BHXH phải giải quyết việc tạm dừng đóng. Nếu không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thành phần hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động.

– Danh sách lao động tại thời điểm trước và sau khi gặp khó khăn.

– Danh sách lao động tạm nghỉ việc thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

– Báo cáo kiểm kê và biên bản xác định tài sản bị thiệt hại (nếu có).

Trường hợp đủ điều kiện, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, gồm văn bản đề nghị và văn bản xác định lao động tạm nghỉ hoặc thiệt hại tài sản.

Chính sách này được xem là biện pháp hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, giảm áp lực tài chính và duy trì việc làm cho người lao động, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt trong thực hiện nghĩa vụ BHXH.