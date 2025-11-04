Thực hiện thành công ca nong tim qua da, tránh được cuộc đại phẫu

Ngày 4-11, Bệnh viện Quốc tế City (TP HCM) cho hay vừa thực hiện thành công nong van hai lá bằng bóng qua da cho một người phụ nữ bị suy tim nặng.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện thành công ca nong van hai lá bằng bóng qua da

Bệnh nhân là bà N.T.T. (45 tuổi, quê Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở...

Qua kết quả siêu âm tim, bệnh nhân được xác định hẹp khít van hai lá, diện tích lỗ van giảm rõ rệt khiến máu từ nhĩ trái xuống thất trái bị cản trở, dẫn đến tăng áp phổi và suy tim.

Thông qua siêu âm tim qua thực quản, không ghi nhận huyết khối trong buồng tim, cấu trúc van tim không bị tình trạng vôi hoá nặng, đủ điều kiện để thực hiện nong van hai lá bằng bóng qua da. Phương pháp này được xem là giải pháp can thiệp hiệu quả, ít xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục so với phẫu thuật mở thay van tim truyền thống.

Ca nong van hai lá được tiến hành trong phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm tim qua thực quản đảm bảo độ chính xác và an toàn trong tất cả các khâu.

Quá trình được thực hiện qua đường tĩnh mạch đùi, luồn ống thông và bóng nong xuyên qua vách liên nhĩ đến vị trí van hai lá bị hẹp, sau đó bơm căng bóng để tách mép van, khôi phục lưu thông dòng máu.

Thủ thuật diễn ra an toàn, thuận lợi, các chỉ số huyết động được cải thiện rõ rệt ngay sau khi can thiệp. Bệnh nhân được theo dõi sau thủ thuật và xuất viện chỉ sau một ngày trong tình trạng ổn định, hô hấp và tuần hoàn bình thường.

Theo BS.CKI Lê Văn Tuyến, Bệnh viện Quốc tế City, hẹp van hai lá là bệnh lý tim mạch thường gặp ở người từng mắc thấp tim. Khi không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành suy tim, rối loạn nhịp hoặc tăng áp phổi nặng. Nong van hai lá bằng bóng qua da là phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, giúp phục hồi chức năng tim mà không cần phẫu thuật mở.



