Đau nhức vùng háng, đi khám phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đau nhức vùng háng, đi khám phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh nhân đau nhức vùng háng kéo dài, đến bệnh viện khám các bác sĩ phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi.

Ngày 4-11, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân 49 tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi.

Bệnh nhân cho biết bị đau nhức vùng háng phải kéo dài, đau tăng khi đứng hoặc đi lại, khiến việc sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Dù ông đã sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bệnh nhân từng có tiền sử hoại tử chỏm xương đùi trái và đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần cách đây vài năm.

Đau nhức vùng háng, đi thăm khám phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng do hoại tử chỏm xương đùi

Sau khi thăm khám, chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi phải. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo các bác sĩ, hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh nặng dần, đau vùng háng, lan xuống đùi hoặc gối, hạn chế vận động, dáng đi khập khiễng, thậm chí không thể tự bước lên xe máy là những biểu hiện thường gặp. Nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm là thoái hóa khớp gối do đau lan tỏa, dẫn đến điều trị chậm trễ.

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần là phương pháp điều trị tối ưu cho những trường hợp gãy cổ xương đùi, thoái hóa hoặc hoại tử khớp háng giai đoạn nặng khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Thay khớp háng giúp người bệnh hết đau, phục hồi khả năng vận động, quay lại với sinh hoạt bình thường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau 1 tuần phẫu thuật, người bệnh có thể chống nạng đi lại và bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi lại sức mạnh cơ bắp, tầm vận động khi cơ thể phục hồi.


Tin liên quan

Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Một bệnh viện lên tiếng về việc "hợp tác với JT Angel"

Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Một bệnh viện lên tiếng về việc "hợp tác với JT Angel"

(NLĐO) - Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM đã lên tiếng về thông tin ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

Giảm đau tạm thời, tổn thương vĩnh viễn

Nhiều trường hợp tiêm thuốc giảm đau vì thấy hiệu quả nhanh, ít tốn kém, song đã phải trả giá với tổn hại sức khỏe khó phục hồi

Chăm sóc người cao tuổi hiệu quả nhất

Bạn đọc HUỲNH MỸ HẠNH (TP HCM) hỏi: Thưa bác sĩ, vì sao người cao tuổi lại dễ mắc nhiều bệnh cùng lúc và làm cách nào để chăm sóc sức khỏe cho họ hiệu quả nhất?

khám sức khỏe bác sĩ bệnh nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo