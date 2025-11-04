Đau nhức vùng háng, đi khám phát hiện bị hoại tử chỏm xương đùi

Ngày 4-11, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân 49 tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi.

Bệnh nhân cho biết bị đau nhức vùng háng phải kéo dài, đau tăng khi đứng hoặc đi lại, khiến việc sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Dù ông đã sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài nhưng tình trạng không thuyên giảm. Bệnh nhân từng có tiền sử hoại tử chỏm xương đùi trái và đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần cách đây vài năm.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng do hoại tử chỏm xương đùi

Sau khi thăm khám, chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi phải. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho bệnh nhân, giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo các bác sĩ, hoại tử chỏm xương đùi là bệnh lý tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ rệt. Khi bệnh nặng dần, đau vùng háng, lan xuống đùi hoặc gối, hạn chế vận động, dáng đi khập khiễng, thậm chí không thể tự bước lên xe máy là những biểu hiện thường gặp. Nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm là thoái hóa khớp gối do đau lan tỏa, dẫn đến điều trị chậm trễ.

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần là phương pháp điều trị tối ưu cho những trường hợp gãy cổ xương đùi, thoái hóa hoặc hoại tử khớp háng giai đoạn nặng khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Thay khớp háng giúp người bệnh hết đau, phục hồi khả năng vận động, quay lại với sinh hoạt bình thường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau 1 tuần phẫu thuật, người bệnh có thể chống nạng đi lại và bắt đầu tập vật lý trị liệu để phục hồi lại sức mạnh cơ bắp, tầm vận động khi cơ thể phục hồi.



