Thực hiện tốt 28 chữ

"Dữ liệu lên sàn, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, thị trường dẫn dắt, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc" - Chiều 1-11, trong cuộc làm việc về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành, phát triển sàn giao dịch dữ liệu tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần 28 chữ này.

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, thị trường, dân cư... các dữ liệu về lĩnh vực đất đai trên cả nước đang được hệ thống hóa - Ảnh QUỐC ANH

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, cố gắng vận hành thử sàn giao dịch dữ liệu ngay tháng 11.

Đây là chỉ đạo thể hiện rõ tính cần thiết, cấp bách trong công tác khai mở "mỏ vàng" này. Các tính toán cho thấy tại Việt Nam, riêng thị trường dữ liệu năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,57 tỉ USD, dự báo tới năm 2030 lên 3,53 tỉ USD.

Nhìn rộng ra, nền kinh tế số của Việt Nam được kỳ vọng đạt 45 tỉ USD vào năm 2025 và tới năm 2030 có thể nằm trong khung 90 - 200 tỉ USD, cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường dữ liệu và vai trò quan trọng của sàn dữ liệu trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.

Những con số đầy khả quan ấy đương nhiên dựa trên các tính toán khoa học, sát thực tiễn. Dù vậy, để hiện thực hóa, một trong nhiều yếu tố không thể thiếu là nỗ lực để hoàn hảo các "sản phẩm" trên sàn.

Thông tin tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM tổ chức ngày 30-10 là một trong nhiều phép thử khi thực tế cho thấy dữ liệu đất đai ở thành phố còn tồn tại thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ giữa hồ sơ giấy, hồ sơ số và bản đồ địa chính.

Vượt qua phép thử ấy nói riêng, chuẩn hóa nhiều dữ liệu rời rạc (về y tế, giao thông, thị trường, dân cư, hành vi mua sắm, đất đai)… trên cả nước nói chung của Bộ Công an cũng như các bộ, ngành liên quan chính là bước đầu khẳng định việc đáp ứng yêu cầu về 28 chữ nêu trên, hướng tới đóng góp tốt hơn cho tiến trình phát triển của đất nước.