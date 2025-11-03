HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thực hiện tốt 28 chữ

Ngọc Kỳ

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, một trong nhiều yếu tố không thể thiếu đó là sự nỗ lực để đưa các sản phẩm tốt nhất lên sàn

"Dữ liệu lên sàn, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, thị trường dẫn dắt, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc" - Chiều 1-11, trong cuộc làm việc về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành, phát triển sàn giao dịch dữ liệu tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần 28 chữ này.

- Ảnh 1.

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, thị trường, dân cư... các dữ liệu về lĩnh vực đất đai trên cả nước đang được hệ thống hóa - Ảnh QUỐC ANH

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu, cố gắng vận hành thử sàn giao dịch dữ liệu ngay tháng 11.

Đây là chỉ đạo thể hiện rõ tính cần thiết, cấp bách trong công tác khai mở "mỏ vàng" này. Các tính toán cho thấy tại Việt Nam, riêng thị trường dữ liệu năm 2024 ước tính đạt khoảng 1,57 tỉ USD, dự báo tới năm 2030 lên 3,53 tỉ USD. 

Nhìn rộng ra, nền kinh tế số của Việt Nam được kỳ vọng đạt 45 tỉ USD vào năm 2025 và tới năm 2030 có thể nằm trong khung 90 - 200 tỉ USD, cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường dữ liệu và vai trò quan trọng của sàn dữ liệu trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.

Những con số đầy khả quan ấy đương nhiên dựa trên các tính toán khoa học, sát thực tiễn. Dù vậy, để hiện thực hóa, một trong nhiều yếu tố không thể thiếu là nỗ lực để hoàn hảo các "sản phẩm" trên sàn.

Thông tin tại hội nghị do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM tổ chức ngày 30-10 là một trong nhiều phép thử khi thực tế cho thấy dữ liệu đất đai ở thành phố còn tồn tại thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ giữa hồ sơ giấy, hồ sơ số và bản đồ địa chính.

Vượt qua phép thử ấy nói riêng, chuẩn hóa nhiều dữ liệu rời rạc (về y tế, giao thông, thị trường, dân cư, hành vi mua sắm, đất đai)… trên cả nước nói chung của Bộ Công an cũng như các bộ, ngành liên quan chính là bước đầu khẳng định việc đáp ứng yêu cầu về 28 chữ nêu trên, hướng tới đóng góp tốt hơn cho tiến trình phát triển của đất nước. 

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Xây dựng dữ liệu khai thác thủy sản "đúng, đủ, sạch, sống"

Phó Thủ tướng: Xây dựng dữ liệu khai thác thủy sản "đúng, đủ, sạch, sống"

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý khai thác thủy sản, bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" và thống nhất giữa các cơ quan.

TP HCM khẩn trương cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM vừa giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp xã khẩn trương triển khai cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xây dựng thành công sàn giao dịch dữ liệu tại Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích chiến lược toàn diện.

Bộ Công an Thủ tướng kinh tế số sàn giao dịch sàn giao dịch dữ liệu 28 chữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo