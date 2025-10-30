TP HCM: Dữ liệu đất đai còn thông tin sai lệch, thiếu đồng bộ

Chiều 30-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 60 ngày triển khai, thực hiện kế hoạch của UBND TP HCM về triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Hội nghị còn tổ chức trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết cơ sở dữ liệu đất đai là nền tảng cốt lõi để quản lý nhà nước về đất đai thống nhất, minh bạch, hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành và vận hành, dữ liệu vẫn còn tồn tại thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ giữa hồ sơ giấy, hồ sơ số và bản đồ địa chính.

Trong khi đó, các địa phương, đơn vị cũng nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn còn lại, bảo đảm hoàn thành kế hoạch nêu trên theo chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng kỹ thuật và lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP chia sẻ rằng khối lượng thửa đất trên địa bàn thành phố lớn. Trong khi đó, cán bộ vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày vừa phải thực hiện cập nhật dữ liệu đất đai nên trong giai đoạn đầu triển khai có một số khâu bị quá tải, áp lực công việc.

Bên cạnh đó, đặc thù quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản biến động chuyển quyền sử dụng liên tục theo nhu cầu của người sử dụng đất. Do đó, có 1 số trường hợp dữ liệu thu thập về đã trở thành dữ liệu "lịch sử" (đã biến động).

Giải pháp cho thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đề nghị tập trung xử lý theo phương châm "dễ làm trước - khó làm sau": ưu tiên đối soát, xác thực các trường hợp có dữ liệu rõ ràng, địa chỉ cụ thể, đã có số định danh cá nhân.

Những trường hợp phức tạp, sai lệch, hoặc chưa xác định được địa chỉ cụ thể của thửa đất phối hợp chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị để định vị, sau đó mới tiến hành xác minh, thu thập.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổ chức giao ban hằng tuần, rà soát tiến độ, kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt và chấn chỉnh các địa phương làm chậm.

"Các đồng chí phụ trách địa bàn của PC06 theo dõi sát tiến độ từng ngày, từng chỉ tiêu, kiên quyết không để tình trạng dồn việc vào cuối đợt, bảo đảm tiến độ chung của toàn thành phố" – ông Dương nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sau khi có dữ liệu thu thập từ UBND cấp xã sẽ khẩn trương tiến hành đối soát và cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất được thu thập đầy đủ thông tin theo quy định. "Đồng thời phối hợp với PC06 rà soát, đối sánh bổ sung đối với các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở đất ở sau thu thập, cập nhật" - bà Thủy nói.