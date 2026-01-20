Thực hư câu chuyện ngôi mộ tổ “mọc lên sau một đêm" trong khu đất ở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thực hư câu chuyện ngôi mộ tổ “mọc lên sau một đêm" trong khu đất ở

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo đại diện chính quyền, ngôi mộ được xác định có từ lâu đời, không phải mới “mọc lên” sau một đêm như mạng xã hội đăng tải.

Nhưng ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về thửa đất rộng gần 700 m2 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ chỉ sau một đêm.

Theo nội dung được đăng tải, gia đình bà N.T.L.A. mua thửa đất rộng gần 700 m2 ở khối phố Mỹ Thượng (phường Vinh Lộc) và đã đứng tên chính chủ. Khi gia đình chuẩn bị động thổ xây nhà mới, một ngôi mộ tổ họ Lê bỗng "mọc" trên thửa đất. Sau khi thông tin đăng tải đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Xôn xao câu chuyện ngôi mộ tổ trong khu đất ở - Ảnh 1.

Hình ảnh ngôi mộ trong khu đất được chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, theo những người trong dòng họ Lê và người dân địa phương, ngôi mộ trên đã tồn tại rất lâu (hàng trăm năm). 

Thời gian gần đây, trong quá trình san lấp, ngôi mộ mất dấu vết nên những người trong dòng họ đã cho đắp lại.

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận trên, chiều 20-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết qua xác minh những người trong dòng họ và những người dân xung quanh, những người cao tuổi thì ngôi mộ đã có từ rất lâu, nằm trong đất ở của hộ gia đình. Lô đất sau đó được chuyển nhượng nhiều lần. Phường đã tổ chức mời chủ đất và đại diện của dòng họ tiến hành hòa giải hai lần.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, tại cuộc làm việc sáng 20-1, đại diện dòng họ khẳng định ngôi mộ đã có từ lâu đời, dòng họ cũng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để giải quyết sự việc.

Tin liên quan

Hơn 30 ngôi mộ bất ngờ bị đập phá

Hơn 30 ngôi mộ bất ngờ bị đập phá

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ việc hơn 30 ngôi mộ của người dân bất ngờ bị đập phá

Phát hiện hơn 300 ngôi mộ cổ dưới cửa hàng bách hóa cũ

(NLĐO) - Cuộc khai quật tại TP Gloucestershire - Anh đã đi xuyên qua 1.900 năm lịch sử, tiết lộ một thị trấn, 2 nhà thờ và hàng trăm ngôi mộ cổ.

Dừng lưu thông qua khu vực có ngôi mộ án ngữ giữa đường

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND xã Hà Tây chỉ đạo dừng lưu thông tại tuyến đường thuộc dự án xây dựng do ngôi mộ án ngữ đường.

người cao tuổi tỉnh Nghệ An xây nhà mới ngôi mộ dòng họ xôn xao mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo