Thực hư nhiều nước NATO âm thầm gửi quân tới Ukraine?

Theo đài RT hôm 17-5, một số nhà thầu quân sự Mỹ đã có mặt tại khu vực để sửa chữa các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp.

Đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, chính phủ Kiev đã đề nghị Mỹ và NATO giúp đào tạo 150.000 tân binh trong lãnh thổ Ukraine để họ có thể được gửi ra mặt trận nhanh hơn.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công tên lửa từ Nga ở Kharkiv - Ukraine hôm 17-5. Ảnh: Reuters

Tờ The New York Times cho rằng đây là động thái xóa nhòa lằn ranh đỏ trước đó và có thể kéo Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột nhiều hơn. Dù Nhà Trắng công khai phản đối việc cử sĩ quan huấn luyện nhưng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown Jr. cho rằng điều này là không thể tránh khỏi.

Thêm nữa, vấn đề khi triển khai các huấn luyện viên NATO tới Ukraine là việc phải di chuyển các hệ thống phòng không vốn đã khan hiếm ra khỏi chiến trường để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc không kích của Nga. Theo tờ The New York Times, Mỹ sẽ có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ huấn luyện viên NATO nào bên trong Ukraine khỏi bị tấn công, điều này có khả năng kéo Mỹ vào cuộc xung đột.

Trong khi đó, Anh, Pháp và Đức đang xây dựng kế hoạch cử các nhà thầu đến bảo trì vũ khí trên chiến trường. Mặc dù Mỹ đã cấm các nhà thầu quốc phòng đến Ukraine nhưng một số lượng nhỏ đã được phép đến đây theo thẩm quyền của Bộ Ngoại giao để làm việc về các hệ thống vũ khí cụ thể như tên lửa Patriot.

Các huấn luyện viên Mỹ từng tham gia chương trình huấn luyện của NATO ở Yavorov, miền Tây Ukraine nhưng đã rời đi vào đầu năm 2022. Kể từ đó, Nga tấn công tên lửa vào cơ sở này nhiều lần.

NATO đã huấn luyện hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine ở Đức, Ba Lan, Anh và các nơi khác. Tuy nhiên, chiến thuật của phương Tây tỏ ra kém hiệu quả trong cuộc tấn công mùa hè năm 2023. Tờ The New York Times cho rằng chiến trường Ukraine khác xa và khốc liệt hơn nhiều so với những gì lực lượng Mỹ từng trải trong những năm gần đây.

Theo các quan chức quân sự Mỹ giấu tên, việc huấn luyện bên trong Ukraine sẽ cho phép các huấn luyện viên Mỹ thu thập thông tin nhanh hơn về những thay đổi đang diễn ra trên chiến tuyến của Ukraine, từ đó cho phép họ điều chỉnh tiến trình huấn luyện.