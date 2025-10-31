HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thực hư thông tin cấm lưu thông qua cầu Sông Lô

Như Quỳnh

(NLĐO) - Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Sông Lô do cầu bị hư hỏng nặng sau mưa bão khiến việc đi lại của hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng), đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân như thiết kế ban đầu.

Cầu Sông Lô, bắc qua sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Theo kết quả kiểm định của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam và Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ, sau mùa mưa bão năm 2024, cầu xuất hiện một số hư hỏng cục bộ. Đến tháng 10-2025, sau ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 10 và 11, kết cấu cầu tiếp tục phát sinh hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Sông Lô hư hỏng do mưa bão: Thông tin chính xác, không gây hoang mang - Ảnh 1.

Cầu Sông Lô bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Theo Báo Phú Thọ

Ngày 27-10-2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ hoạt động lưu thông qua cầu, đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm định, đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Cầu Sông Lô là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Đoan Hùng với các khu dân cư ven sông và xã giáp ranh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Việc phong tỏa khiến hơn 2.500 hộ dân, gần 9.700 nhân khẩu bị chia cắt, sinh hoạt đảo lộn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương kiểm định kết cấu móng cầu, báo cáo phương án khắc phục đảm bảo an toàn và đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ nhanh chóng khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến an toàn công trình. Dự kiến sáng 3-11, tỉnh Phú Thọ sẽ ra thông báo chính thức về việc cho phép hoặc tạm cấm lưu thông qua cầu.

UBND xã Đoan Hùng được giao phối hợp phân luồng giao thông hợp lý, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ và tổ chức bến khách ngang sông phục vụ người dân. Phương tiện sử dụng là tàu vỏ thép có sức chở từ 30 người và 20 xe máy trở lên, đảm bảo đúng quy định an toàn đường thủy.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để duy trì hoạt động bến đò trong thời gian cầu ngừng lưu thông. Các cơ quan truyền thông trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận, tránh thông tin sai lệch gây hoang mang trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô phải được hoàn thành trước mùa mưa năm 2026, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông.

Cấm cầu Đáp Cầu nối Bắc Ninh - Bắc Giang khi lũ vượt báo động 3, rất nguy hiểm

Cấm cầu Đáp Cầu nối Bắc Ninh - Bắc Giang khi lũ vượt báo động 3, rất nguy hiểm

(NLĐO) - Do mực nước lũ lên cao nguy hiểm đến an toàn cầu Đáp Cầu, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sáng 11-9 đã cấm các phương tiện lưu thông qua đây

Ảnh hưởng bão số 7, Quảng Ninh cấm cầu Bãi Cháy một chiều

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của bão số 7, từ 11 giờ 30 phút ngày 14-10, lực lượng chức năng cấm phương tiện thô sơ, xe máy và người đi bộ qua cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh.

VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi cầu, nhà dân

(NLĐO) - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã gây ra trận lũ quét bất ngờ tại một xã miền núi khiến nhiều nhà dân, cầu treo bị cuốn trôi.

mùa mưa bão Cục Đường Bộ Việt Nam mất an toàn tỉnh Phú Thọ bão số 5 cầu Sông Lô Cấm lưu thông qua cầu Sông Lô
