Truy vết mạng xã hội

Thực hư thông tin CSGT rượt đuổi gây tai nạn ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an Tây Ninh lên tiếng về thông tin CSGT rượt đuổi gây tai nạn, thậm chí có trường hợp chiến sĩ tử vong

Ngày 14-3, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản "TRUNG KIM H.." đăng tải nhiều nội dung liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ.

Theo các bài đăng, xe CSGT trong lúc làm nhiệm vụ rượt đuổi đã gây tai nạn giao thông, thậm chí có trường hợp CSGT tử vong. Những thông tin này được minh họa bằng các hình ảnh được cho là từ hiện trường.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc.

Thông tin CSGT Tây Ninh rượt đuổi gây tai nạn là bịa đặt , không đúng sự thật - Ảnh 1.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được xác định là do AI tạo dựng hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt vụ việc.

Ngày 15-3, trao đổi với phóng viên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết qua kiểm tra, xác minh ban đầu, không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Việc đăng tải và lan truyền các thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang trong dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng. Hiện cơ quan chức năng đang truy vết người đăng bài nêu trên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời, người sử dụng mạng xã hội cần có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin; kiểm chứng nội dung trước khi lan truyền. Những hành vi đăng tải hoặc phát tán thông tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tạm giữ 2 nam thanh niên tông cảnh sát cơ động để điều tra tội giết người

(NLĐO)- Tông đại uý cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trong buổi hợp luyện A80, Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân bị tạm giữ về hành vi giết người.

Cấm đi khỏi nơi cư trú với thanh niên chở 3, tông cảnh sát bị thương

(NLĐO) - Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam thanh niên chạy xe máy chở 3, tông 2 cảnh sát bị thương.

Tài xế taxi tông cảnh sát lên nắp ca-pô, phóng chạy hơn 100 km/giờ

(NLĐO)- Sau khi cố tình tông cảnh sát lên nắp ca-pô, Phạm Huy Đoàn tiếp tục điều khiển xe taxi phóng chạy với tốc độ cao, có lúc hơn 100 km/giờ, bất chấp điều này đe dọa nghiêm trọng tính mạng người thực thi công vụ.

