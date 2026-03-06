HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

2 người bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Hai người này bị xử phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp; tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử.

Đó là ông N.Đ.T (SN 1965; ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và ông N.X.C (SN 1963; ngụ xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Mỗi trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với N.X.C vì đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác bầu cử. (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Cụ thể, hai ông N.Đ.T và N.X.C đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bước đầu, qua làm việc, cả 2 thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.

Đăng tải thông tin sai sự thật về bầu cử, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng - Ảnh 2.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông N.Đ.T

Tại cơ quan công an, 2 người này đã thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội nên đã vi phạm pháp luật.

Các trường hợp này đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

    Thông báo