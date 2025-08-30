HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thực hư thông tin cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh

P.Dương

(NLĐO)- Nam thanh niên 20 tuổi đã bị xử lý vì đăng tải thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh lên mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bác cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học.

Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh - Ảnh 1.

Nội dung sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, vào tối ngày 27-8, mạng xã hội lan truyền video có nội dung cho rằng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên phố Nguyễn Thái Học đã không cho bác cựu chiến binh 90 tuổi vào xem vì không mua chỗ.

Đây là nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và những người có liên quan.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với bác N.V.L (cựu chiến binh trong clip), thân nhân đi cùng và những người có liên quan để xác minh vụ việc, được biết chiều tối ngày 27-8, bác N.V.L được thân nhân đưa đi xem buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành. Khi đi ngang qua số 56 Nguyễn Thái Học, bác có ý định vào sau hàng rào bảo vệ để xem, tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực này đã hướng dẫn và đưa gia đình bác đi khoảng 90 m đến khu vực đẹp hơn, có bố trí ghế ngồi ưu tiên.

Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh - Ảnh 2.

Bác N.V.L. cầm cờ ngồi chính giữa và gia đình được bố trí ghế ngồi trước hàng rào bảo vệ trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã xác định được người đăng tải video là L.T.A. (SN 2005, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Ngày 29-8, làm việc với cơ quan Công an, L.T.A. khai nhận do bức xúc vì mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo đen trong video nên đã suy diễn việc không cho bác cựu chiến binh vào xem. L.T.A. đã thừa nhận hành vi sai phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi những người có liên quan, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên phố Nguyễn Thái Học, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm vì đã đăng thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Nam thanh niên đăng thông tin sai sự thật về cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh - Ảnh 3.

L.T.A. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý L.T.A. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân" quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27-1-2022 của Chính phủ.

Qua đây, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

