Kinh tế

Thực hư thông tin hộ kinh doanh đóng cửa 10 năm vẫn bị truy thu thuế

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Sau nhiều năm đóng cửa hộ kinh doanh, gần đây một số cá nhân bất ngờ nhận được thông báo nợ thuế từ cơ quan thuế khiến ai nấy đều tá hoả

Trên trang Facebook cá nhân, bà K.O cho biết từng mở quán ăn vào năm 2015 và đăng ký hộ kinh doanh tại quận 4 - nay là phường Khánh Hội, TP HCM. Sau khoảng 2 năm hoạt động, bà ngừng kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định.

Mới đây, bà K.O tá hoả khi nhận được thông báo của cơ quan thuế rằng hộ kinh doanh của bà còn nợ hơn 14 triệu đồng tiền thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền phạt do chậm nộp thuế kéo dài nhiều năm.

Tương tự, bà N.T (ngụ phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ) cho biết từng đóng cửa tiệm cà phê từ năm 2016 nhưng không thông báo với cơ quan thuế. Do thời gian đã lâu, bà không còn lưu giữ chứng từ nộp thuế và cũng không nhớ rõ hộ kinh doanh của mình còn nghĩa vụ thuế hay không.

Đến tháng 7-2025, bà N.T bất ngờ nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc hộ kinh doanh của bà còn nợ hơn 50 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt. Thông báo cũng yêu cầu bà phải chấp hành ngay việc nộp thuế. Nếu không, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh.

- Ảnh 3.

Người dân làm thủ tục tạị trụ sở Thuế TPHCM

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Thuế TPHCM xác nhận cơ quan thuế đang tiến hành rà soát, truy thu và xử phạt đối với các cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức còn nợ thuế, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Theo vị này, đối với hộ kinh doanh đã đóng cửa nhưng chưa kê khai, chưa nộp đủ thuế trong thời gian còn hoạt động, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để xác định nghĩa vụ thuế và gửi thông báo nợ đến người nộp thuế theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, hộ kinh doanh có quyền mang chứng từ, hồ sơ liên quan để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ của cơ quan thuế nhằm xác định chính xác số tiền thuế phải nộp. Trường hợp xác định vẫn còn nợ thuế, người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, bao gồm tiền thuế gốc và tiền phạt chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế không chấp hành, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo trình tự pháp luật. Một trong những biện pháp được áp dụng là thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, trong vòng 30 ngày kể từ khi lãnh đạo cơ quan thuế ký thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ gửi văn bản đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, đề nghị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế sẽ ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, gửi sang cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện việc hủy bỏ theo quy định.

Làm sao để biết còn nợ thuế?

Để người dân và hộ kinh doanh chủ động kiểm tra thông tin nợ thuế, tránh phát sinh tiền phạt và các biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế TPHCM cho biết hiện có 3 cách tra cứu phổ biến.

Thứ nhất, người nộp thuế có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế – Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn, vào mục "Dịch vụ công", chọn "Công khai thông tin người nộp thuế", sau đó tra cứu tại mục "Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh".

Thứ hai, tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu, sau đó kiểm tra mục "Nghĩa vụ thuế" để biết chi tiết các khoản thuế còn nợ.

Thứ ba, người dân có thể trực tiếp đến chi cục thuế cơ sở nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi cư trú, cung cấp mã số thuế để được cán bộ thuế hỗ trợ tra cứu và hướng dẫn xử lý.


truy thu thuế hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng cơ quan thuế người nộp thuế thuế thu nhập cá nhân Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Bộ Tài chính
