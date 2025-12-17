HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề xuất mới về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết việc ban hành Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo thẩm quyền được giao tại Luật Quản lý thuế, Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026.

Đề xuất quy định mới về hồ sơ quản lý thuế cho hộ kinh doanh - Ảnh 1.

Đề xuất quy định mới về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Ảnh: NLĐO

Cùng với đó, tăng cường hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng nghĩa vụ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô tương đương, đồng thời khuyến khích, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, qua đó, tạo động lực mới, giải phóng nguồn lực, sức sản xuất của kinh tế tư nhân; góp phần hiện thực hóa các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo cơ quan soạn thảo, hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đề xuất tại dự thảo thông tư nhằm đáp ứng các sửa đổi về chính sách đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Quốc hội thông qua; cắt giảm thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ, chỉ tiêu khai thuế không cần thiết đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để đảm bảo hồ sơ, mẫu biểu kê khai đơn giản.

Dự thảo thông tư đã quy định các mẫu tờ khai thuế, hồ sơ kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu tính thuế.

Bộ Tài chính cũng đã xây dựng các quy định về hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp thừa, tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa. Trong đó nêu rõ, người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cục Thuế hoặc qua các cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử của người nộp thuế được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế, công chức thuế kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức thuế đề nghị người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế gửi thông báo về việc chấp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục.

Về quyết định hoàn thuế, dự thảo thông tư nêu rõ, cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế xác định số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không được hoàn, số tiền thuế nợ phải bù trừ, số thuế đề nghị nộp thay vào ngân sách nhà nước cho người nộp thuế khác, số tiền thuế còn được hoàn trả cho người nộp thuế, thực hiện lập đề xuất hoàn thuế và dự thảo quyết định hoàn thuế, hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

Các cá nhân, hộ kinh doanh có thể tham khảo hồ sơ, thủ tục quản lý thuế tại đây.

hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân dự thảo thông tư quản lý thuế Bộ Tài chính
