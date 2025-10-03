HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thực hư thông tin “hổ xuất hiện ở Phú Thọ”

Như Quỳnh

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, thông tin “hổ xuất hiện ở Phú Thọ” lan truyền trên mạng xã hội là không có cơ sở.

Ngày 3-10, thông tin từ UBND xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã có kết luận về thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, ngày 2-10, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin từ các nhân chứng. Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu thông tin của các nhân chứng, lực lượng kiểm lâm nhận định cá thể thú mà người dân nhìn thấy là loài thú hoang dã có kích thước trung bình. Dấu chân phát hiện tại khu vực không đủ căn cứ khoa học xác định đây là dấu chân của hổ. Khu vực xuất hiện dấu chân ở xa bìa rừng, giữa khu dân cư.

Hiện trường không ghi nhận dấu hiệu bất thường liên quan đến sự xuất hiện của hổ (không có người thứ hai nhìn thấy, gia súc, vật nuôi của các hộ gia đình không bị mất). Vì vậy, không có cơ sở xác định đây là hổ xuất hiện ở xóm Chiềng.

Theo cơ quan chức năng, chiều 1-10, tại khu vực xóm Chiềng, anh B.V.H. (giáo viên trường Tiểu học xã Ngọc Sơn) trên đường đi vào xóm xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú có màu vàng chạy qua đường vào vườn ngô. Con vật có trọng lượng khoảng 10-12 kg, nghi là con hoẵng.

Sau khi phát hiện con thú chạy vào vườn ngô, cùng lúc đó có ông B.V.H. và ông Q.V.H. cùng vào xem dấu chân in trên đất, sau đó chụp ảnh lại.

Từ những vết chân còn lưu lại trên mặt đất, ông Q.V.H. cho rằng đây là vết chân của con hổ. Khi về nhà, người đàn ông kể lại sự việc cho gia đình biết. Con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin lên Facebook, sau đó một số trang mạng dẫn lại.

Trước đó, UBND xã Ngọc Sơn tiếp nhận thông tin hổ xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng. Để đảm bảo an toàn và chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, địa phương này đã phát cảnh báo đến người dân đề phòng, đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Nghi vấn hổ xuất hiện ở rừng Bảo Lâm

Lâm Đồng: Nghi vấn hổ xuất hiện ở rừng Bảo Lâm

(NLĐO) - Công nhân Công ty CP Cao su Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc làm việc tại xã Lộc Bảo thì phát hiện động vật hoang dã có màu xám, nghi là hổ.

Người dân trình báo thấy hổ xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Người dân cho biết đã gặp hổ tự nhiên khi đang thám hiểm ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong khi đó, các chuyên gia về động vật hoang dã nhận định bức ảnh cuối cùng chụp được hổ trong tự nhiên ở Việt Nam là từ năm 1998, nên xác suất vẫn còn hổ trong tự nhiên là cực thấp.

Hổ xuất hiện ở Phú Thọ

Người dân xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin tỉnh Phú Thọ mạng xã hội hổ xuất hiện
