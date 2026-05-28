Thực hư thông tin nữ sinh ở TPHCM nhảy lầu vì áp lực học tập

Ngày 28-5, mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ sinh Trường THPT B.C (phường Bến Cát, TPHCM) nhảy lầu do áp lực học tập, gây xôn xao dư luận.

Nữ sinh Trường THPT B.C nhảy từ tầng 3 xuống sân trường.

Theo nội dung lan truyền, nữ sinh đã nhảy từ lầu cao xuống sân trường vì căng thẳng chuyện học hành. Sau khi phát hiện vụ việc, giáo viên nhà trường nhanh chóng đưa học sinh đi cấp cứu.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Bến Cát xác nhận địa phương đã nhận được báo cáo vụ việc và chuyển thông tin đến ngành giáo dục để theo dõi, xử lý.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nguyên nhân vụ việc không phải do áp lực học tập như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu cho biết nữ sinh lớp 10 đã nhảy từ tầng 3 xuống sân trường do buồn chuyện gia đình. Vụ việc khiến em bị nứt xương chân và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Hiện sức khỏe nữ sinh đã ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc và động viên tinh thần.