Giáo dục

Vụ cô giáo bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm: Sáng nay, đưa 5 học sinh đi xét nghiệm máu

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau vụ cô giáo Trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị tố phạt học sinh bằng kim tiêm, sáng 16-4, 5 học sinh được đưa đến bệnh viện xét nghiệm máu

Tối 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM), cho biết địa phương đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với nữ giáo viên bị phản ánh phạt học sinh bằng kim tiêm.

Kiểm tra sức khỏe học sinh sau vụ cô giáo dùng kim tiêm “răn đe” ở TPHCM - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh

Theo bà Thảo, sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã phối hợp với nhà trường và nhân viên y tế kiểm tra, theo dõi sức khỏe các học sinh liên quan. "Đồng thời, UBND phường Bến Cát yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên L.T.M., không để người này tiếp xúc với học sinh trong thời gian xác minh vụ việc và phân công giáo viên khác tiếp tục đứng lớp giảng dạy" – bà Thảo thông tin.

Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thông tin sáng 16-4, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh và nhân viên y tế đưa 5 học sinh đến bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra các nguy cơ lây nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B. Toàn bộ chi phí xét nghiệm do giáo viên vi phạm chi trả.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định hành vi của giáo viên đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Hiện nhà trường đang khẩn trương thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 13-4, một phụ huynh phát hiện con trai đang học lớp 3 tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã sau khi đi học về. Khi được gia đình hỏi, em cho biết do không thắt khăn quàng nên bị cô giáo yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay để "răn đe".

Qua xác minh ban đầu, có ít nhất 5 học sinh trong lớp đã dùng kim tiêm nói trên để đâm vào tay khi vi phạm nội quy.

Tin liên quan

Tạm đình chỉ giáo viên liên quan phản ánh dùng kim tiêm “răn đe” học sinh ở TPHCM

Tạm đình chỉ giáo viên liên quan phản ánh dùng kim tiêm “răn đe” học sinh ở TPHCM

(NLĐO)- Vụ giáo viên dùng kim tiêm “răn đe” học sinh lớp 3 ở TPHCM gây bức xúc, nhà trường đã tạm đình chỉ để xác minh

Sự thật phía sau clip “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” xôn xao mạng xã hội

(NLĐO) - Clip lan truyền phản ánh học sinh không ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phải đứng nắng chờ phụ huynh đến đón

Lời thừa nhận từ phụ huynh trong vụ “học sinh đứng nắng vì không ăn bán trú” ở TPHCM

(NLĐO)- UBND phường Bến Cát cho biết công an đã xác minh clip học sinh không ăn bán trú bị yêu cầu đứng nắng; phụ huynh thừa nhận thông tin chưa đúng

kiểm tra sức khỏe nữ giáo viên Lương Thế Vinh kim tiêm Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cô giáo trường lương thế vinh
