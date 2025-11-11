Ngày 11-11, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh và clip ghi lại tình trạng hút cát trái phép thuộc khu vực lòng hồ Dầu Tiếng.

Ngoài việc đưa hình ảnh về tàu, sà lan hút cát, bài viết còn phản ánh tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, qua đó đề nghị cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc xử lý.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội

Được biết, khu vực phản ánh thuộc địa phận xã Minh Hòa, TP HCM (trước đây thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Liên quan đến tình trạng tàu, sà lan hút cát trên lòng hồ Dầu Tiếng, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết thời gian qua lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên hồ này.

Mới đây nhất, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có tàu, sà lan hút cát trên hồ Dầu Tiếng, tổ tuần tra CSGT đã tiến hành kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tình trạng tàu, sà lan hút cát ngoài phạm vi đã được cơ quan chức năng cấp phép. Về tình trạng sạt lở đất, chủ yếu dấu vết cũ, xảy ra từ trước đây.

Hình ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Về kế hoạch công tác trong thời gian tới, CSGT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát trên hồ Dầu Tiếng. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trên tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Trước đó, Phòng CSGT đã tổ chức tuyên truyền, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu về các giấy phép khai thác cát kèm giấy phép khai thác cát, số lượng tàu đăng ký hoạt động. Từ đó, lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phát tờ rơi “các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép” đến người dân, doanh nghiệp hoạt động trên lòng hồ Dầu Tiếng nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Cơ quan chức năng mời các cá nhân, tổ chức có phương tiện thủy gắn dụng cụ bơm hút cát không thuộc trường hợp được cấp phép khai thác, hoạt động trong phạm vi công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng phải viết bản cam kết không khai thác cát trái phép và tháo dỡ thiết bị bơm hút cát khỏi phương tiện.