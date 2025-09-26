Sự hợp tác giữa Thuế TP HCM với Viettel TPHCM sẽ giúp hộ kinh doanh thích nghi với chính sách mới

Triển khai hóa đơn điện tử cho 200.000 hộ kinh doanh

Ngày 25-9, Thuế TP HCM và Viettel TP HCM đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về hướng dẫn chính sách thuế và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP cho hơn 200.000 hộ kinh doanh trên địa bàn TP HCM, chiếm gần 20% tổng số hộ kinh doanh cả nước.

Theo Thuế TP HCM, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai thuế, đồng thời áp dụng hóa đơn điện tử là một bước đi đột phá. Giải pháp này không chỉ bảo đảm quản lý nhà nước minh bạch mà còn cung cấp công cụ số hiện đại, giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí và phát triển kinh doanh bền vững.

Theo thỏa thuận, Thuế TP HCM và Viettel TP HCM sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại 29 cơ quan thuế cơ sở và 128 chợ truyền thống trên địa bàn. Đồng thời, hai đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh số của Viettel, đảm bảo thông tin đến được với đông đảo bà con tiểu thương.

Viettel TP HCM cung cấp gói combo chuyển đổi số "tất cả trong một" với chi phí ưu đãi, bao gồm: Phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán. Tất cả được tích hợp trên điện thoại thông minh, giúp hộ kinh doanh dễ dàng quản lý đơn hàng, dữ liệu, dòng tiền và xuất hóa đơn điện tử nhanh chóng, tiện lợi.

Trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn

Đặc biệt, Viettel TP HCM còn bố trí đội ngũ kỹ thuật và nhân viên kinh doanh đồng hành cùng 29 cơ quan thuế cơ sở, sẵn sàng "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ trực tiếp cho các chủ hộ, đặc biệt là những người lớn tuổi, ít tiếp cận công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP HCM, cho biết sự hợp tác với Viettel TPHCM sẽ bảo đảm lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đúng tiến độ, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh thích nghi với chính sách mới và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP HCM, cam kết đội ngũ của Viettel sẽ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn sử dụng công nghệ và xuất hóa đơn điện tử, bảo đảm quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế diễn ra suôn sẻ.