Thực nghiệm hiện trường vụ ẩu đả trên đường Nguyễn Hữu Hào, TP HCM

Ngày 10-8, Công an TP HCM cho biết đã đưa nhóm người ẩu đả trên đường Nguyễn Hữu Hào (phường Khánh Hội, TP HCM) về làm việc, lấy lời khai.

Đặc biêt, ngay trong đêm 9-8, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an phường Khánh Hội đưa 2 ô tô đến nơi xảy ra hỗn chiến để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Nơi xảy ra sự việc ở đường Nguyễn Hữu Hào, TP HCM

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) kèm theo hình ảnh nhóm người đánh nhau gây náo loạn.

Camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) ghi lại cảnh 2 ô tô đậu dưới lòng đường.

Một phụ nữ đã dùng tay tát vào mặt người đàn ông và bị người này đánh trả. Sau đó 2 người đàn ông khác cùng nhóm với người phụ nữ đã rượt đánh đối phương.

Sau khi xảy ra sự việc Công an phường Khánh Hội (TP HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM để xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật.