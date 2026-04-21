Thuduc House chính thức được hủy bỏ quyết định cưỡng chế thuế sau 5 năm kiện tụng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thuduc House chính thức được hủy bỏ quyết định cưỡng chế thuế sau 5 năm kiện tụng

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Việc được chính thức tháo gỡ "nút thắt" liên quan đến án "cưỡng chế thuế" đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho Thuduc House.

Chiều ngày 21-4, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được văn bản thực thi bản án từ cơ quan thuế, đánh dấu bước ngoặt chấm dứt việc bị "cơn ác mộng" pháp lý kéo dài 5 năm liên quan đến vụ án linh kiện điện tử.

Theo thông tin từ Thuduc House, ngày 21-4, công ty đã nhận được Thông báo số 9836/TB-TPHCM từ Thuế TPHCM về việc thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT. Đây là động thái pháp lý cao nhất nhằm thực thi phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM ban hành ngày 23-9-2025.

Thuduc House chính thức được hủy bỏ quyết định cưỡng chế thuế sau 5 năm kiện tụng - Ảnh 1.

Văn bản công bố thông tin bất thường của Thuduc House

Cụ thể, Thuế TPHCM đã thực hiện các nội dung quan trọng là hủy bỏ 3 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành cuối năm 2020 và đầu năm 2021 (Số 5438, 5439 và 66); Hủy bỏ toàn bộ các quyết định "phái sinh" từng gây tê liệt hoạt động của doanh nghiệp như: dừng thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng; Xóa bỏ các thông báo nợ thuế phát sinh từ tháng 12-2020 đến tháng 4-2025 liên quan đến tiền chậm nộp của khoản gốc hơn 365,54 tỉ đồng.

Để có được chiến thắng pháp lý này, Thuduc House đã trải qua giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử 30 năm hoạt động. Vào cuối năm 2020 đầu năm 2021 Thuế TPHCM (trước đây là Cục Thuế TPHCM) đã ban hành các quyết định truy thu và phạt chậm nộp với tổng số tiền lên đến hơn 451 tỉ đồng (bao gồm 365 tỉ đồng tiền thuế GTGT đã hoàn).

Đến tháng 3-2021, Thuduc House bị cưỡng chế ngừng sử dụng 16.508 hóa đơn, một động thái khiến mọi hoạt động kinh doanh bất động sản và thương mại gần như đóng băng hoàn toàn.

Năm 2021, TDH ghi nhận mức lỗ kỷ lục 942 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu bị bào mòn, cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát và hàng loạt lãnh đạo cũ bị khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo linh kiện điện tử của Trịnh Tiến Dũng.

Trong các phiên tòa, Thuduc House kiên trì lập luận rằng công ty là nạn nhân bị các đối tượng bên ngoài lợi dụng và việc áp dụng các biện pháp hành chính thuế khắc nghiệt là chưa thỏa đáng khi vụ án hình sự chưa có kết luận cuối cùng.

Việc nhận được Thông báo 9836 không chỉ có ý nghĩa về mặt con số mà còn là "giấy thông hành" để Thuduc House.

Theo đó, sau khi được khôi phục tư cách pháp lý, Thuduc House được tự do sử dụng hóa đơn và thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu. Loại bỏ áp lực từ khoản nợ thuế ảo và tiền chậm nộp kéo dài. Đồng thời có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án hình sự vẫn đang được xử lý.

"Việc nhận được Thông báo này đã tạo điều kiện cho Thuduc House tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua, góp phần khẳng định và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty" — Đại diện Thuduc House chia sẻ trong văn bản công bố thông tin.

Trên thị trường chứng khoán, thông tin thắng kiện trước đó đã giúp cổ phiếu TDH có những phiên tăng trần ấn tượng. Trong phiên 21-4, TDH đứng giá, còn 3.730 đồng/cổ phiếu.

Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

Vì sao cổ phiếu của Thuduc House bị vào diện cảnh báo?

(NLĐO)- Cổ phiếu của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 9-4 do lợi nhuận sau thuế của công ty lỗ trong hai năm 2023 và 2024.

Thuduc House bị dừng thủ tục hải quan và hoá đơn vì nợ thuế

(NLĐO)- Nợ quá hạn gần 89 tỉ đồng, Thuduc House bị cưỡng chế, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và ngừng sử dụng hoá đơn

Thuduc House công bố nội dung đại hội cổ đông bất thường

(NLĐO)- Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) bầu lãnh đạo mới, đổi logo và công bố nhiều kế hoạch trước cổ đông.

cơ quan thuế Thuduc House công bố thông tin cưỡng chế thuế tháo gỡ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo