Thuế đối ứng Mỹ và diễn biến "lạ" của ngành gỗ

Ngày 16-8, Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức kỷ niệm 9 năm chương trình "Cafe doanh nhân HUBA" kết nối và lan tỏa cùng talkshow "Thuế đối ứng 20% - tác động cụ thể và giải pháp ứng phó của doanh nghiệp.

Thuế đối ứng Mỹ và kịch bản được lường trước

Trình bày tham luận tại sự kiện, chuyên gia kinh tế, TS Cấn Văn Lực (thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng) cho biết, do ảnh hưởng thuế quan của Mỹ, dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay là 2,3%, thấp hơn so với mức 2,8% của năm trước.

Mỹ tăng trưởng chậm lại (từ 2,8% xuống 1,9%), Trung Quốc cũng giảm tốc, thương mại toàn cầu đã và đang giảm dần.

Chuyên gia Cấn Văn Lực trình bày tại Cafe doanh nhân HUBA

Kinh tế Việt Nam trong 7 tháng đầu năm vẫn đang tăng trưởng tốt nhưng có thể sẽ ngấm đòn từ tháng 8; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy/sáp nhập tỉnh thành phố sẽ tốt về dài hạn nhưng trước còn nhiều vướng mắc và xáo trộn.

Liên quan đến thuế đối ứng Mỹ, ông Lực cho hay, sau khi so sánh tương quan với các đối thủ đang xuất khẩu vào Mỹ, thì mức thuế bình quân 20% của Việt Nam là ở mức "chấp nhận được" và đã nằm trong kịch bản dự đoán.

Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Mỹ tăng 28% nhưng nhập khẩu từ Mỹ cũng tăng tương tự nên các doanh nghiệp phải hết sức chú ý để chứng minh hàng hóa từ Việt Nam.

Diễn biến lạ của ngành gỗ sau thuế đối ứng Mỹ

Theo ông Lực, thông lệ quốc tế với hàm lượng sản xuất tại Việt Nam là 37% sẽ được xem là hàng Việt Nam và ông đang khuyến cáo các doanh nghiệp nâng tỉ lệ này lên hơn 50% để đảm bảo an toàn.

Talkshow tại sự kiện

Với ngành gỗ, TS Lực cho hay 4/10 sản phẩm nhà bếp ở Mỹ từ Việt Nam và với tình hình mới, đang có làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam mua doanh nghiệp gỗ và tiếp tục sản xuất với bộ máy cũ trong khi một số doanh nghiệp gỗ lớn của Việt Nam mở rộng đầu tư sang đầu tư tại Mỹ hay Colombia.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA) cho hay phản ứng ban đầu của ngành là "sốc", đơn hàng giảm nhưng sau đó đã thích ứng bằng cách tranh thủ giao hàng trong giai đoạn hoãn thuế.

Từ khi thuế đối ứng có hiệu lực, để duy trì chuỗi cung ứng, thuế sẽ được chia sẻ: nhà sản xuất, nhập khẩu, bán lẻ. Kết quả 7 tháng đầu năm xuất khẩu đồ gỗ vẫn tăng 7,6%, riêng thị trường Mỹ tăng 11,6% cho thấy khả năng chống chịu của ngành khá tốt.

Về dài hạn, giải pháp của ngành là đa dạng hóa thị trường, tăng năng lực quản trị, giảm giá thành. Để tránh bỏ trứng một giỏ, các doanh nghiệp sẽ chào bán thêm các mặt hàng mới cho các thị trường cũ như: Nhật Bản không chỉ có dăm gỗ, viên nén; Hàn Quốc không chỉ có ván công nghiệp; châu Âu không chỉ hàng ngoài trời,…

Tại sự kiện, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Công ty CP Phúc Sinh, cho hay Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Mỹ rất nhiều, nhất là hạt tiêu, quế, hồi,… và là những mặt hàng không trồng được tại Mỹ. Do đó, các hiệp hội ngành hàng phía Mỹ đang tiếp tục vận động để đưa thuế đối ứng về 0%. Cũng theo ông Thông, toàn bộ thuế đối ứng, phía nhà mua hàng phải chịu, gây áp lực tài chính rất lớn cho họ nên đang có hiện tượng giảm mua hàng. Nếu tình hình không thay đổi, từ quý III/2025, xuất khẩu sang Mỹ sẽ giảm mạnh.



