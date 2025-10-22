HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thuê homestay ở Măng Đen tổ chức tiệc sinh nhật bằng... ma túy

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đột kích một homestay ở Măng Đen, công an phát hiện 28 nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tiệc sinh nhật

Ngày 22-10, Công an xã Măng Đen cho biết đã bàn giao 28 đối tượng cho Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 19-10, Công an xã Măng Đen phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra Homestay ĐXP, tại thôn Kon Tu Răng, xã Măng Đen.

Đột kích Homestay ở Măng Đen phát hiện tiệc sinh nhật sử dụng ma túy - Ảnh 1.

28 nam, nữ thanh niên tổ chức "tiệc ma túy" tại một homestay ở Măng Đen

Lực lượng chức năng phát hiện 30 nam, nữ thanh niên đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy nên khống chế, lập biên bản, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Kết quả test nhanh cho thấy 28 người dương tính với các chất ma túy.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ nhiều viên nén màu hồng, vàng và tinh thể trắng nghi là ma túy cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng. Bước đầu, đối tượng N.V.Đ. khai nhận số ma túy trên do mình mang đến để sử dụng cùng nhóm bạn trong tiệc sinh nhật.

Thường trực Đảng ủy và UBND xã Măng Đen đã khen thưởng đột xuất tập thể công an xã cùng 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý vụ vụ việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên.

Các cơ sở lưu trú cần cảnh giác

Theo Công an xã Măng Đen, thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng các cơ sở lưu trú, du lịch để tổ chức sử dụng ma túy đang có chiều hướng phức tạp. Do đó, công an khuyến cáo các chủ cơ sở dịch vụ lưu trú cần nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ khách thuê, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nhằm bảo đảm môi trường du lịch Măng Đen an toàn, lành mạnh.

Tin liên quan

Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đột kích vũ trường B.M trong đêm

Công an Bà Rịa- Vũng Tàu đột kích vũ trường B.M trong đêm

(NLĐO)- Ngay trong đêm, công an bất ngờ kiểm ra một vũ trường ở Vũng Tàu và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy.

VIDEO: Đột kích quán bar, phát hiện cô gái trẻ hít 31 bóng cười trong một đêm

(NLĐO) – Công an phường Phạm Ngũ Lão đồng loạt kiểm tra quán bar có biểu hiện nghi vấn và bắt quả tang nhiều người sử dụng bóng cười.

Đột kích phòng VIP của quán karaoke có 4 nam, 3 nữ bên trong

(NLĐO)- Tiến hành đột kích phòng VIP 999 quán karaoke trên địa bàn huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện 7 người đang quay cuồng trong buổi tiệc ma túy.

tỉnh Quảng Ngãi Măng Đen sử dụng ma túy du lịch Măng Đen Homestay măng đen
