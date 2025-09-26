Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Cơ quan điều tra đã khởi tố 84 đối tượng trong 4 tụ điểm "bay lắc" mà Công an Gia Lai vừa triệt phá

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 84 bị can trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện tại 4 tụ điểm trên địa bàn phường Diên Hồng của tỉnh này vào ngày 15-9.

69 đối tượng là nam giới, 15 đối tượng là nữ giới đều có độ tuổi còn rất trẻ. Trong số này, có 4 đối tượng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 78 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" ở Gia Lai: Khởi tố 84 người- Ảnh 1.

Công an Gia Lai đột kích 4 tụ điểm, tạm giữ 148 đối tượng tổ chức, sử dụng ma túy

Số đối tượng còn lại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính và giao cho công an các xã, phường để quản lý, giáo dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, riêng đối tượng Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là chủ quán karaoke tổ chức "bay lắc", bị khởi tố về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Năm 2019, khi làm chủ quán Bar SEF ở đường Hoàng Văn Thụ, phường Ia Kring, TP Pleiku (cũ), tỉnh Gia Lai, Lâm cũng đã 3 lần bị xử lý hành chính về hành vi hoạt động quá giờ, để người khác sử dụng ma túy trong quán bar, mua bán khí cười.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 15-9, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp chỉ đạo 300 cán bộ, chiến sĩ đột kích 4 tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn phường Diên Hồng.

Tại các tụ điểm này, công an đã tạm giữ 148 đối tượng đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp.


Tin liên quan

TP HCM: Phát hiện một nam sinh ở Thủ Đức dương tính với ma tuý

TP HCM: Phát hiện một nam sinh ở Thủ Đức dương tính với ma tuý

(NLĐO) - Khi thực hiện chuyên đề xử lý học sinh vi phạm giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện 1 nam học sinh dương tính với ma tuý.

Vận chuyển ma tuý có tổ chức, tấn công lực lượng chức năng, sao không tử hình?

(NLĐO)- Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng có nhiều trường hợp vận chuyển ma tuý có tổ chức, hành vi nguy hiểm, tấn công cả lực lượng chức năng.

Tạm giữ hình sự, test ma tuý kẻ phá hoại ngai vua triều Nguyễn

(NLĐO) - Công an TP Huế đã tiến hành tạm giữ hình sự kẻ xâm hại ngai vua triều Nguyễn, test nhanh ma tuý đối tượng này để phục vụ điều tra.

tỉnh Gia Lai điều tra tội phạm khởi tố chất ma túy tàng trữ trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo