Kinh tế

Thuế TP HCM vừa đưa ra nhiều khuyến nghị, doanh nghiệp cần biết để thực hiện

Tin - ảnh- video: Thy Thơ

NLĐO) - Thuế TP HCM khuyến nghị doanh nghiệp chủ động rà soát, thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ thuế để giảm thiểu sai sót

Ngày 31-10, tại buổi đối thoại với doanh nghiệp trọng điểm khu vực kinh tế tư nhân, bà Hoàng Thị Ngọc Phi - Trưởng phòng Phòng Quản lý doanh nghiệp số 2, Thuế TP HCM cho biết những thông tin sai sót mà doanh nghiệp thường gặp là đăng ký thuế; kê khai thuế và nộp thuế.

Do vậy, khi có thay đổi thông tin về địa chỉ, ngành nghề, người đại diện theo pháp luật… doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ thay đổi đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Thuế TP HCM giải đáp nợ thuế và hóa đơn cho doanh nghiệp hiệu quả - Ảnh 1.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại với Thuế TP HCM


Liên quan khai thuế, sai sót chủ yếu của doanh nghiệp là nộp hồ sơ không đúng hạn, khai sai, hoặc không khai thuế.

TIN LIÊN QUAN

Về việc nộp thuế, bà Phi cho biết người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế theo thời hạn ghi trên thông báo hoặc trong hồ sơ khai thuế. Nếu sau khi đã thông báo mà người nộp thuế vẫn không nộp, cơ quan quản lý thuế có quyền ban hành quyết định cưỡng chế, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

“Trường hợp gặp khó khăn về tài chính, người nộp thuế có quyền đề nghị gia hạn hoặc nộp dần tiền thuế nợ. Cơ quan thuế căn cứ thực tế để xem xét chấp thuận, đồng thời tạm thời chưa áp dụng cưỡng chế trong thời gian được gia hạn hoặc cho phép nộp dần” - bà Phi nói.

Đối với những hành vi liên quan đến hóa đơn, doanh nghiệp thường xuất hóa đơn không đúng thời điểm (thường chậm sau thời điểm giao hàng hóa hoặc hoàn thành dịch vụ); hóa đơn ghi sai mã số thuế, đơn giá, thuế suất, hoặc sai tên hàng hóa, dịch vụ.

Để khắc phục hành vi này, cơ quan thuế cho biết khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp phải chủ động thông báo với cơ quan thuế và thực hiện điều chỉnh theo quy định. Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua, có thể lập hóa đơn mới thay thế. Nếu hóa đơn đã được gửi đi, phải lập văn bản thỏa thuận với người mua và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Cũng tại buổi đối thoại, lãnh đạo Thuế TP HCM đã giải đáp thắc mắc cho nhiều doanh nghiệp về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hóa đơn đầu vào, các khoản được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp nào được chuyển khoản lỗ… đồng thời cảnh báo và hướng dẫn các doanh nghiệp tránh những sai sót về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

